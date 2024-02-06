Рейтинг@Mail.ru
Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240206/zelenskiy-sozdaet-v-vsu-sily-bespilotnykh-sistem-1134743777.html
Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем
Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Об этом лидер киевского режима... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T20:49
2024-02-06T21:23
владимир зеленский (президент украины)
украина
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134639805_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0da300e11e62de8543e0ac4e4f68da8b.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Об этом лидер киевского режима заявил в своем Telegram-канале во вторник.Для функционирования нового рода войск необходимо создать штатные должности для работы с дронами, специальные подразделения и постоянно увеличивать производство БПЛА, поручил Зеленский. "Это задание и для армии, и для министерства обороны и правительства в целом", - заявил он и добавил, что теперь его предложение будет вынесено на рассмотрение СНБО.Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием поручено вести Генеральному штабу украинских войск.В январе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому, закупив за свой счет необходимые компоненты и материалы и пройдя соответствующий курс лекций. Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские дроны. В ночь на 6 февраля одна из таких террористических атак ВСУ была пресечена в Белгородской области. Над регионом силы ПВО перехватили семь БПЛА самолетного типа. А утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУПо военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделюРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
https://crimea.ria.ru/20231213/unichtozheny-tsekha-sborki-ukrainskikh-bespilotnikov-i-sklad-goryuchego-1133513338.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134639805_141:0:1278:853_1920x0_80_0_0_39c41c13cb0ff331718552ddc01f412c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем

Зеленский подписал указ о создании в ВСУ сил беспилотных систем как отдельного рода войск

20:49 06.02.2024 (обновлено: 21:23 06.02.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Об этом лидер киевского режима заявил в своем Telegram-канале во вторник.
"Только что пописал указ, который начинает создание в силах обороны Украины отдельного рода сил – сил беспилотных систем", - написал он.
Для функционирования нового рода войск необходимо создать штатные должности для работы с дронами, специальные подразделения и постоянно увеличивать производство БПЛА, поручил Зеленский.
"Это задание и для армии, и для министерства обороны и правительства в целом", - заявил он и добавил, что теперь его предложение будет вынесено на рассмотрение СНБО.
Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием поручено вести Генеральному штабу украинских войск.
В январе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому, закупив за свой счет необходимые компоненты и материалы и пройдя соответствующий курс лекций.
Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские дроны.
В ночь на 6 февраля одна из таких террористических атак ВСУ была пресечена в Белгородской области. Над регионом силы ПВО перехватили семь БПЛА самолетного типа. А утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области.
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
13 декабря 2023, 14:11
Уничтожены цеха сборки украинских беспилотников и склад горючего
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУ
По военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделю
Результат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
 
Владимир Зеленский (президент Украины)УкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:44Что помогло Крыму вернуться в Россию в 2014 году
21:22"Великий генерал" Залужный: найдет ли Киев равноценную замену
21:01Семь БПЛА атаковали село в Херсонской области: один взорвался возле школы
20:49Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем
20:32В Россию ввезут без пошлин еще сотни тонн куриного мяса
20:02Два человека погибли в столкновении грузового Mercedes и "Лада Гранта"
19:37Поезд Адлер – Симферополь отправился из Туапсе с опозданием на два часа
19:27"Я плохая жена и мать": волонтер Татьяна Савицкая о своей новой жизни
19:16Абсолютный абсурд: крымский татарин о языковой "дискриминации" в Крыму
18:57Денацификация Украины: кадры надо готовить в России
18:43250-летний кедр рухнул в Ялте после ночного урагана
18:31"Крымско-татарский ресурсный центр" признан нежелательным в России
18:11Крымчане в январе взяли вдвое больше автокредитов, чем годом ранее
17:57Лавина остановила дорожное сообщение в горах
17:34Снежная лавина накрыла шестерых туристов на горнолыжном курорте в Сочи
17:08Дорогу на Южном берегу Крыма расчистили после схода селя
16:48Сбил мопед с 10-летним ребенком: в Крыму осужден водитель
16:29ВСУ потеряли в смертельных атаках еще 885 боевиков за сутки
16:12Сотрудница банка в Севастополе похитила у вкладчиков 18 миллионов рублей
15:52Когда Запад признает Крым и новые регионы российскими – мнение
Лента новостейМолния