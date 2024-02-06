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Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем
Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Об этом лидер киевского режима... РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T20:49
2024-02-06T20:49
2024-02-06T21:23
владимир зеленский (президент украины)
украина
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Об этом лидер киевского режима заявил в своем Telegram-канале во вторник.Для функционирования нового рода войск необходимо создать штатные должности для работы с дронами, специальные подразделения и постоянно увеличивать производство БПЛА, поручил Зеленский. "Это задание и для армии, и для министерства обороны и правительства в целом", - заявил он и добавил, что теперь его предложение будет вынесено на рассмотрение СНБО.Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием поручено вести Генеральному штабу украинских войск.В январе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому, закупив за свой счет необходимые компоненты и материалы и пройдя соответствующий курс лекций. Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские дроны. В ночь на 6 февраля одна из таких террористических атак ВСУ была пресечена в Белгородской области. Над регионом силы ПВО перехватили семь БПЛА самолетного типа. А утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области. Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные разбили склад авиационных средств поражения ВСУПо военным объектам и наемникам ВСУ нанесли 37 групповых ударов за неделюРезультат уже не важен: эксперт объяснил смысл атак на Крым
https://crimea.ria.ru/20231213/unichtozheny-tsekha-sborki-ukrainskikh-bespilotnikov-i-sklad-goryuchego-1133513338.html
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владимир зеленский (президент украины), украина, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон)
Зеленский создает в ВСУ силы беспилотных систем
Зеленский подписал указ о создании в ВСУ сил беспилотных систем как отдельного рода войск
20:49 06.02.2024 (обновлено: 21:23 06.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании сил беспилотных систем как отдельного рода войск в составе ВСУ. Об этом лидер киевского режима заявил в своем Telegram-канале во вторник.
"Только что пописал указ, который начинает создание в силах обороны Украины отдельного рода сил – сил беспилотных систем", - написал он.
Для функционирования нового рода войск необходимо создать штатные должности для работы с дронами, специальные подразделения и постоянно увеличивать производство БПЛА, поручил Зеленский.
"Это задание и для армии, и для министерства обороны и правительства в целом", - заявил он и добавил, что теперь его предложение будет вынесено на рассмотрение СНБО.
Указ о начале работы над созданием Сил беспилотных систем в составе ВСУ опубликован на сайте Зеленского. Работу над созданием поручено вести Генеральному штабу украинских войск.
В январе министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров призвал соотечественников заняться сборкой FPV-дронов на дому
, закупив за свой счет необходимые компоненты и материалы и пройдя соответствующий курс лекций.
Украинские боевики ежедневно пытаются атаковать российские регионы при помощи беспилотников. Российские системы противовоздушной обороны успешно сбивают вражеские дроны.
В ночь на 6 февраля одна из таких террористических атак ВСУ была пресечена в Белгородской области. Над регионом силы ПВО перехватили семь БПЛА
самолетного типа. А утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника
город Губкин в Белгородской области.
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