Рейтинг@Mail.ru
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240206/rossiyskaya-pvo-sbila-7-ukrainskikh-dronov-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134713114.html
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
Российские системы ПВО ночью сбили 7 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T07:26
2024-02-06T07:33
пво
министерство обороны рф
белгород
белгородская область
происшествия
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6d62b22bc86b8c8ef2b25b26b72f7da8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО ночью сбили 7 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области.Накануне в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.В воскресенье, 4 февраля, в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дроновПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человекДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6eed478da5ddc3235c45dd738b920032.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пво, министерство обороны рф, белгород, белгородская область, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью

Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью - Минобороны

07:26 06.02.2024 (обновлено: 07:33 06.02.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.02.2024
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО ночью сбили 7 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением семи БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области.
Накануне в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.
В воскресенье, 4 февраля, в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности.
ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дронов
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек
Демилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
 
ПВОМинистерство обороны РФБелгородБелгородская областьПроисшествияБезопасностьБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:58Рейд в Севастополе снова открыт
08:41Упавшие деревья перекрыли движение на автодороге Ялта–Севастополь
08:19Дорогу вокруг Азовского моря построят по примеру трассы "Таврида" в Крыму
07:53Что спасет Крым от разрушительных оползней и селей – мнение
07:41Когда газифицируют восточную часть Алушты и прилегающие села – власти
07:26Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
07:22Где в Крыму не будет воды во вторник
07:08ВСУ атаковали город в Белгородской области
06:45Лекарство от рака и робот-хирург: что изобретают крымские ученые
06:33Непогода остановила катера и паром в Севастополе
06:02В Алуште отменили платные парковки
00:01Ветер и дождь: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 6 февраля
23:59Главные новости Крыма: 5 февраля
23:53Москалькова обратилась к международному сообществу из-за атак ВСУ
22:41Обнаружено тело одного из погибших при крушении Ми-8 в Карелии
22:21Главное за день: 5 февраля
21:54Ученым Крыма нужен Центр продвижения достижений
21:31У короля Великобритании Карла III выявили рак - Букингемский дворец
21:12Почему Международный суд ООН отказался поддержать претензии Украины к РФ
Лента новостейМолния