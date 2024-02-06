https://crimea.ria.ru/20240206/rossiyskaya-pvo-sbila-7-ukrainskikh-dronov-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134713114.html

Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью

Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью

Российские системы ПВО ночью сбили 7 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T07:26

2024-02-06T07:26

2024-02-06T07:33

пво

министерство обороны рф

белгород

белгородская область

происшествия

безопасность

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/06/1134713195_0:149:3114:1901_1920x0_80_0_0_6d62b22bc86b8c8ef2b25b26b72f7da8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО ночью сбили 7 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области.Накануне в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.В воскресенье, 4 февраля, в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дроновПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человекДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин

белгород

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, министерство обороны рф, белгород, белгородская область, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)