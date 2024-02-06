https://crimea.ria.ru/20240206/rossiyskaya-pvo-sbila-7-ukrainskikh-dronov-nad-belgorodskoy-oblastyu-1134713114.html
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 06.02.2024
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
Российские системы ПВО ночью сбили 7 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 06.02.2024
2024-02-06T07:26
2024-02-06T07:26
2024-02-06T07:33
пво
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белгород
белгородская область
происшествия
безопасность
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев - РИА Новости Крым. Российские системы ПВО ночью сбили 7 украинских беспилотников в небе над Белгородской областью, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.Ранее сообщалось, что утром во вторник подвергся атаке украинского беспилотника город Губкин в Белгородской области.Накануне в результате обстрела ВСУ поселка Теткино Белгородской области была ранена женщина.В воскресенье, 4 февраля, в Белгороде и Белгородском районе звучала сирена ракетной опасности.ВСУ регулярно атакуют приграничные российские населенные пункты. В Крыму и других приграничных регионах РФ введен высокий ("желтый") уровень террористической опасности, также действует "средний уровень реагирования". Руководители субъектов федерации имеют дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты связи повреждены в Курской области в результате атаки дроновПри ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человекДемилитаризованная зона на Украине будет расширена - Путин
белгород
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пво, министерство обороны рф, белгород, белгородская область, происшествия, безопасность, беспилотник (бпла, дрон)
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью
Российская ПВО сбила 7 украинских дронов над Белгородской областью - Минобороны
07:26 06.02.2024 (обновлено: 07:33 06.02.2024)