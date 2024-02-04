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При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек - РИА Новости Крым, 04.02.2024
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При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек - РИА Новости Крым, 04.02.2024
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек
Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. РИА Новости Крым, 04.02.2024
2024-02-04T08:54
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лисичанск
обстрелы всу
луганская народная республика (лнр)
происшествия
украина
новости сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.Глава ЛНР Леонид Пасечник заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.Он также сообщил, что 4 февраля в Луганской Народной Республике объявлен день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска и выразил соболезнования родным и близким погибших. Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 20 погибших. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков". Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человекПять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в ЛисичанскеСтало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску
лисичанск
луганская народная республика (лнр)
украина
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске
3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 20 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии.
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лисичанск, обстрелы всу, луганская народная республика (лнр), происшествия, украина, новости сво, новости, видео
При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.
2024-02-04T08:54
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При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек

Число жертв удара ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до 28 человек - правительство ЛНР

08:54 04.02.2024 (обновлено: 09:06 04.02.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.
"По данным на 6:00 4 февраля, 10 человек пострадали, 28 погибли, из них 18 мужчин, девять женщин и один ребенок", - говорится в сообщении администрации в Telegram.
Глава ЛНР Леонид Пасечник заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.
Он также сообщил, что 4 февраля в Луганской Народной Республике объявлен день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска и выразил соболезнования родным и близким погибших.
Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 20 погибших. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.
В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков".
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ЛисичанскОбстрелы ВСУЛуганская Народная Республика (ЛНР)ПроисшествияУкраинаНовости СВОНовости
 
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