https://crimea.ria.ru/20240204/pri-udare-vsu-po-lisichansku-pogibli-28-chelovek-1134677249.html

При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек

При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек - РИА Новости Крым, 04.02.2024

При ударе ВСУ по Лисичанску погибли 28 человек

Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР. РИА Новости Крым, 04.02.2024

2024-02-04T08:54

2024-02-04T08:54

2024-02-04T09:06

лисичанск

обстрелы всу

луганская народная республика (лнр)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Число погибших при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске достигло 28 человек. Об этом сообщили в правительстве ЛНР.Глава ЛНР Леонид Пасечник заверил, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.Он также сообщил, что 4 февраля в Луганской Народной Республике объявлен день траура по жертвам варварского обстрела Лисичанска и выразил соболезнования родным и близким погибших. Вечером 3 февраля ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске. Изначально было известно о двух погибших и шести раненых, затем число жертв выросло до 15, ранения получили как минимум 10 человек, они госпитализированы. Позже стало известно о 20 погибших. РИА Новости со ссылкой на представителя Следкома России сообщало, что удар ВСУ предположительно нанесли из РСЗО HIMARS.В МИД России произошедшее назвали терактом. Москва передаст информацию в международные организации и ожидает от них "скорейшего безоговорочного осуждения преступления киевских боевиков". Читайте также на РИА Новости Крым:Число жертв удара ВСУ по Лисичанску возросло до 20 человекПять погибших и шесть раненых извлекли из-под обломков в ЛисичанскеСтало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску

лисичанск

луганская народная республика (лнр)

украина

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Украинская армия обстреляла пекарню в Лисичанске 3 февраля армия ВСУ атаковала здание пекарни в Лисичанске. СК заявил, что удар был нанесен с помощью РСЗО HIMARS. Сотрудники МЧС извлекли из-под завалов тела 20 погибших. 10 человек получили ранения, из них пятеро находятся в тяжелом состоянии. 2024-02-04T08:54 true PT0M45S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лисичанск, обстрелы всу, луганская народная республика (лнр), происшествия, украина, новости сво, новости, видео