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Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску - РИА Новости Крым, 03.02.2024
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску
Число раненных при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко. РИА Новости Крым, 03.02.2024
2024-02-03T19:26
2024-02-03T19:26
2024-02-03T19:30
луганская народная республика (лнр)
лисичанск
обстрелы всу
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новости
общество
здравоохранение в россии
наталия пащенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев – РИА Новости Крым. Число раненных при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске выросло до восьми человек. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате ранения получили трое. В комендатуре региона уточнили, что при обстреле погибли два человека, под завалами могут находиться порядка 40 мирных жителей.Пащенко отметила, что трое пострадавших после оказания им помощи смогли вернуться домой. В больницах остаются пять раненых, один из них – в тяжелом состоянии.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли при ударе ВСУ по пекарне в ЛисичанскеВСУ ударили по пекарне в Лисичанске: под завалами люди, есть раненыеВСУ ударили дронами по машине лисичанской больницы - ранен водитель
луганская народная республика (лнр)
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луганская народная республика (лнр), лисичанск, обстрелы всу, происшествия, события в донбассе, новости, общество, здравоохранение в россии, наталия пащенко
Стало известно о состоянии пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску
Число пострадавших при ударе ВСУ по Лисичанску выросло до восьми человек - минздрав ЛНР
19:26 03.02.2024 (обновлено: 19:30 03.02.2024)