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Два человека погибли при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске

Два человека погибли при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске - РИА Новости Крым, 03.02.2024

Два человека погибли при ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске

Два человека погибли и еще шесть доставлены с ранениями в больницу после удара украинских боевиков по пекарне в Лисичанске. Об этом со ссылкой на комендатура... РИА Новости Крым, 03.02.2024

2024-02-03T18:27

2024-02-03T18:27

2024-02-03T18:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 фев - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще шесть доставлены с ранениями в больницу после удара украинских боевиков по пекарне в Лисичанске. Об этом со ссылкой на комендатура региона пишет РИА Новости.Глава ЛНР Леонид Пасечник вечером в субботу сообщил, что ВСУ обстреляли пекарню в Лисичанске, в результате ранения получили трое, под завалами могут находиться десятки мирных людей.В комендатуре также уточняют, что под руинами здания могут находиться порядка 40 мирных горожан.15 январе ВСУ дронами атаковали автомобиль центральной городской больницы Лисичанска во время его движения по дороге Приволье-Новодружеск. В результате был ранен водитель. Мужчина госпитализирован, его жизни ничего не угрожает. Автомобиль сильно поврежден и больше не пригоден для эксплуатации.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный жительДвое погибли при ударе дрона ВСУ по авто на трассе Горловка – ДонецкВСУ обстреляли Донецк - трое погибших

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика (лнр), события в донбассе, видео, происшествия, обстрелы всу, новые регионы россии, общество, новости, лисичанск