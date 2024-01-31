https://crimea.ria.ru/20240131/vsu-atakovali-dronami-novuyu-kakhovku---pogib-mirnyy-zhitel-1134588667.html

ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель

ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 31.01.2024

ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель

ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался, сообщает официальный Telegram-канал новокаховской... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T16:38

2024-01-31T16:38

2024-01-31T16:50

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новая каховка

новости

новые регионы россии

происшествия

владимир сальдо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался, сообщает официальный Telegram-канал новокаховской администрации.Позже в администрации сообщили о том, что один из мужчин, получивших ранение, скончался. Второй пострадавший госпитализирован."Только что в Новой Каховке киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде. Другой новокаховчанин, 60-летний мужчина, ранен", - рассказал о ситуации губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его информации, бригада скорой помощи, рискуя жизнью, смогла доставить пострадавшего в больницу."Вражеские беспилотники продолжают висеть в воздухе над городом, не давая возможности жителям безопасно перемещаться по улицам", - констатировал он.Утром 31 января два человека погибли и еще один был ранен при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина

новая каховка

новые регионы россии

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2024

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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новая каховка, новости, новые регионы россии, происшествия, владимир сальдо