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ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель
ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 31.01.2024
ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель
ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался, сообщает официальный Telegram-канал новокаховской... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T16:38
2024-01-31T16:38
2024-01-31T16:50
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался, сообщает официальный Telegram-канал новокаховской администрации.Позже в администрации сообщили о том, что один из мужчин, получивших ранение, скончался. Второй пострадавший госпитализирован."Только что в Новой Каховке киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде. Другой новокаховчанин, 60-летний мужчина, ранен", - рассказал о ситуации губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.По его информации, бригада скорой помощи, рискуя жизнью, смогла доставить пострадавшего в больницу."Вражеские беспилотники продолжают висеть в воздухе над городом, не давая возможности жителям безопасно перемещаться по улицам", - констатировал он.Утром 31 января два человека погибли и еще один был ранен при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли из минометов Новую Каховку - есть погибший и раненый ВСУ за день нанесли 38 ударов по Херсонской области ВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новая каховка, новости, новые регионы россии, происшествия, владимир сальдо
ВСУ атаковали дронами Новую Каховку - погиб мирный житель
При атаке ВСУ на Новую Каховку один мирный житель погиб еще один ранен - власти
16:38 31.01.2024 (обновлено: 16:50 31.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Новую Каховку, в результате были ранены двое мирных жителей, один из которых вскоре скончался, сообщает официальный Telegram-канал новокаховской администрации.
"31 января украинские боевики ВСУ атаковали Новую Каховку дронами. Сброс боеприпаса произошел на улице Букина, 44, где проходил ремонт городской теплотрассы. В результате взрыва ранены двое мужчин, один из них – с тяжелым минно-взрывным ранением", - сообщают власти городского округа.
Позже в администрации сообщили о том, что один из мужчин, получивших ранение, скончался. Второй пострадавший госпитализирован.
"Только что в Новой Каховке киевские террористы убили дроном местного жителя, который просто ехал по улице на велосипеде. Другой новокаховчанин, 60-летний мужчина, ранен", - рассказал о ситуации губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его информации, бригада скорой помощи, рискуя жизнью, смогла доставить пострадавшего в больницу.
"Вражеские беспилотники продолжают висеть в воздухе над городом, не давая возможности жителям безопасно перемещаться по улицам", - констатировал он.
Утром 31 января два человека погибли и еще один был ранен при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль
на трассе Горловка – Донецк.
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