https://crimea.ria.ru/20240131/dvoe-pogibli-pri-udare-drona-vsu-po-grazhdanskomu-avto-na-trasse-v-donetsk-1134578038.html

Двое погибли при ударе дрона ВСУ по гражданскому авто на трассе в Донецк

Двое погибли при ударе дрона ВСУ по гражданскому авто на трассе в Донецк - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Двое погибли при ударе дрона ВСУ по гражданскому авто на трассе в Донецк

Два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк. Об этом сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T09:36

2024-01-31T09:36

2024-01-31T09:36

события в донбассе

донецкая народная республика (днр)

донецк

горловка

происшествия

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики бьют по Горловке с раннего утра. К этому времени по населенному пункту выпущено 15 снарядов, в том числе и кассетных, 155 мм калибра.ВСУ регулярно атакуют гражданское население и врачей скорой помощи в новых регионах и приграничных районах России при помощи беспилотников. В результате гибнут люди. 15 января враг ударил по автомобилю лисичанской центральной городской больницы. Ранение получил водитель, а автомобиль буквально изрешечен и не подлежит восстановлению. Кроме того, в декабре шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, были ранены при обстрелах со стороны ВСУ. Ранее при обстреле машины скорой помощи в городе Алешки Херсонской области был ранен фельдшер.Читайте также на РИА Новости Крым:Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный жительВСУ обстреляли Донецк - трое погибшихВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина

https://crimea.ria.ru/20240112/dron-vsu-udaril-po-skoroy-v-gorlovke-dvoe-pogibli-troe-postradali-1134145476.html

донецкая народная республика (днр)

донецк

горловка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

события в донбассе, донецкая народная республика (днр), донецк, горловка, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости