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Двое погибли при ударе дрона ВСУ по гражданскому авто на трассе в Донецк - РИА Новости Крым, 31.01.2024
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Двое погибли при ударе дрона ВСУ по гражданскому авто на трассе в Донецк
Двое погибли при ударе дрона ВСУ по гражданскому авто на трассе в Донецк - РИА Новости Крым, 31.01.2024
Двое погибли при ударе дрона ВСУ по гражданскому авто на трассе в Донецк
Два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк. Об этом сообщил мэр Горловки Иван... РИА Новости Крым, 31.01.2024
2024-01-31T09:36
2024-01-31T09:36
события в донбассе
донецкая народная республика (днр)
донецк
горловка
происшествия
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики бьют по Горловке с раннего утра. К этому времени по населенному пункту выпущено 15 снарядов, в том числе и кассетных, 155 мм калибра.ВСУ регулярно атакуют гражданское население и врачей скорой помощи в новых регионах и приграничных районах России при помощи беспилотников. В результате гибнут люди. 15 января враг ударил по автомобилю лисичанской центральной городской больницы. Ранение получил водитель, а автомобиль буквально изрешечен и не подлежит восстановлению. Кроме того, в декабре шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, были ранены при обстрелах со стороны ВСУ. Ранее при обстреле машины скорой помощи в городе Алешки Херсонской области был ранен фельдшер.Читайте также на РИА Новости Крым:Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный жительВСУ обстреляли Донецк - трое погибшихВСУ ударили по волонтерам в центре Новой Каховки – тяжело ранена женщина
https://crimea.ria.ru/20240112/dron-vsu-udaril-po-skoroy-v-gorlovke-dvoe-pogibli-troe-postradali-1134145476.html
донецкая народная республика (днр)
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Новости
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РИА Новости Крым
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события в донбассе, донецкая народная республика (днр), донецк, горловка, происшествия, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), новости
Двое погибли при ударе дрона ВСУ по гражданскому авто на трассе в Донецк

Два человека погибли и один ранен при атаке дрона ВСУ по авто на трассе Горловка - Донецк

09:36 31.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник
Солдат ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости Крым. Два человека погибли и еще один ранен при атаке украинского дрона на гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

"В результате прямого попадания беспилотного летательного аппарата ВФУ в гражданский автомобиль на трассе Горловка – Донецк около пгт Пантелеймоновка погибли двое мирных граждан, один человек ранен", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), украинские боевики бьют по Горловке с раннего утра. К этому времени по населенному пункту выпущено 15 снарядов, в том числе и кассетных, 155 мм калибра.
ВСУ регулярно атакуют гражданское население и врачей скорой помощи в новых регионах и приграничных районах России при помощи беспилотников. В результате гибнут люди. 15 января враг ударил по автомобилю лисичанской центральной городской больницы. Ранение получил водитель, а автомобиль буквально изрешечен и не подлежит восстановлению.
Кроме того, в декабре шестеро мирных жителей Донбасса, в том числе два медика и пациент больницы, были ранены при обстрелах со стороны ВСУ. Ранее при обстреле машины скорой помощи в городе Алешки Херсонской области был ранен фельдшер.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
12 января, 11:29
Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
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События в ДонбассеДонецкая Народная Республика (ДНР)ДонецкГорловкаПроисшествияОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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