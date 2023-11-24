https://crimea.ria.ru/20231124/pritselnyy-udar-iz-za-obstrela-vsu-na-khersonschine-pogib-mirnyy-zhitel-1133029716.html

Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель

Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 24.11.2023

Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель

Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате обстрела украинскими боевиками поселке Заводовка Херсонской области, сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T12:32

2023-11-24T12:32

2023-11-24T12:32

херсонская область

обстрелы всу

происшествия

новые регионы россии

андрей алексеенко

всу (вооруженные силы украины)

общество

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате обстрела украинскими боевиками поселке Заводовка Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.Еще один местный житель, 80-летний мужчина, получил тяжелые осколочные ранения. За его жизнь борются врачи.Глава правительства области отметил, что практически каждый день украинские беспилотники атакуют гражданские легковые авто, осколки мин и снарядов убивают взрослых и детей.Алексеенко также отметил, что никаких позиций российских военных в селах Херсонщины нет.За прошедшие сутки боевики киевского режима нанесли 78 ударов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонщины. По данным МИД РФ, украинские боевики ежедневно наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет 60-70 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого домаОсколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на БелгородщинеВ Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – четверо раненых

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, андрей алексеенко, всу (вооруженные силы украины), общество, новости