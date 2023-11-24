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Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 24.11.2023
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Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель
Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель - РИА Новости Крым, 24.11.2023
Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель
Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате обстрела украинскими боевиками поселке Заводовка Херсонской области, сообщил глава... РИА Новости Крым, 24.11.2023
2023-11-24T12:32
2023-11-24T12:32
херсонская область
обстрелы всу
происшествия
новые регионы россии
андрей алексеенко
всу (вооруженные силы украины)
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате обстрела украинскими боевиками поселке Заводовка Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.Еще один местный житель, 80-летний мужчина, получил тяжелые осколочные ранения. За его жизнь борются врачи.Глава правительства области отметил, что практически каждый день украинские беспилотники атакуют гражданские легковые авто, осколки мин и снарядов убивают взрослых и детей.Алексеенко также отметил, что никаких позиций российских военных в селах Херсонщины нет.За прошедшие сутки боевики киевского режима нанесли 78 ударов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонщины. По данным МИД РФ, украинские боевики ежедневно наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет 60-70 человек.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого домаОсколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на БелгородщинеВ Донецке ВСУ обстреляли пожарных во время тушения огня – четверо раненых
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
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херсонская область, обстрелы всу, происшествия, новые регионы россии, андрей алексеенко, всу (вооруженные силы украины), общество, новости
Прицельный удар: из-за обстрела ВСУ на Херсонщине погиб мирный житель

Житель Заводовки на Херсонщине погиб в двух шагах от дома в результате обстрела ВСУ

12:32 24.11.2023
 
© SAMEER AL-DOUMYУкраинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
Украинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
© SAMEER AL-DOUMY
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Один мирный житель погиб и еще один получил ранения в результате обстрела украинскими боевиками поселке Заводовка Херсонской области, сообщил глава правительства региона Андрей Алексеенко.
"В нескольких шагах от родного дома вчера вечером погиб житель поселка Заводовка. Нацисты из ВСУ прицельно били артиллерией по мирному кварталу. Ехавший на велосипеде мужчина получил смертельные ранения", - написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
Еще один местный житель, 80-летний мужчина, получил тяжелые осколочные ранения. За его жизнь борются врачи.
Глава правительства области отметил, что практически каждый день украинские беспилотники атакуют гражданские легковые авто, осколки мин и снарядов убивают взрослых и детей.
Алексеенко также отметил, что никаких позиций российских военных в селах Херсонщины нет.
За прошедшие сутки боевики киевского режима нанесли 78 ударов из ствольной артиллерии по мирным населенным пунктам Херсонщины.
По данным МИД РФ, украинские боевики ежедневно наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет 60-70 человек.
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Херсонская областьОбстрелы ВСУПроисшествияНовые регионы РоссииАндрей АлексеенкоВСУ (Вооруженные силы Украины)ОбществоНовости
 
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