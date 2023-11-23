https://crimea.ria.ru/20231123/vsu-atakuyut-kurskuyu-oblast---snaryad-zaletel-v-podval-zhilogo-doma-1133014607.html

ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого дома

ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого дома - РИА Новости Крым, 23.11.2023

ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого дома

ВСУ в четверг дважды в течение нескольких часов атаковали деревню Городище в Рыльском районе Курской области, один из снарядов попал в подвал жилого дома,... РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T17:09

2023-11-23T17:09

2023-11-23T17:13

обстрелы курской области

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в четверг дважды в течение нескольких часов атаковали деревню Городище в Рыльском районе Курской области, один из снарядов попал в подвал жилого дома, повреждены линии электропередачи и газопровод, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По данным главы области, во время первого обстрела зафиксировано восемь прилетов. В итоге ряд населенных пунктов остались без света. Спустя несколько часов атака повторилась.В результате атак пострадавших и погибших нет, отметил Старовойт. Ремонтные бригады приступят к восстановлению сетей, когда это будет безопасно.ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты российского приграничья. Так, во вторник беспилотные атаки отбиты над Ростовской, Брянской и Курской областями. По данным МИД РФ, украинские боевики ежедневно наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет 60-70 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную ХерсонщинуВСУ ударили по Курской области реактивными снарядамиВ Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина

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курская область

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обстрелы курской области, курская область, происшествия, обстрелы всу, роман старовойт, россия, общество, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости