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ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого дома - РИА Новости Крым, 23.11.2023
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ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого дома
ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого дома - РИА Новости Крым, 23.11.2023
ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого дома
ВСУ в четверг дважды в течение нескольких часов атаковали деревню Городище в Рыльском районе Курской области, один из снарядов попал в подвал жилого дома,... РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T17:09
2023-11-23T17:13
обстрелы курской области
курская область
происшествия
обстрелы всу
роман старовойт
россия
общество
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в четверг дважды в течение нескольких часов атаковали деревню Городище в Рыльском районе Курской области, один из снарядов попал в подвал жилого дома, повреждены линии электропередачи и газопровод, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По данным главы области, во время первого обстрела зафиксировано восемь прилетов. В итоге ряд населенных пунктов остались без света. Спустя несколько часов атака повторилась.В результате атак пострадавших и погибших нет, отметил Старовойт. Ремонтные бригады приступят к восстановлению сетей, когда это будет безопасно.ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты российского приграничья. Так, во вторник беспилотные атаки отбиты над Ростовской, Брянской и Курской областями. По данным МИД РФ, украинские боевики ежедневно наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет 60-70 человек. Читайте также на РИА Новости Крым:Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную ХерсонщинуВСУ ударили по Курской области реактивными снарядамиВ Курской области ВСУ сбросили взрывчатку с БПЛА – ранен мужчина
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ВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого дома

ВСУ дважды за день атаковали Курскую область - перебит газопровод и линии электропередачи

17:09 23.11.2023 (обновлено: 17:13 23.11.2023)
 
© Telegram-канал главы Курской области Романа СтаровойтаПоследствия обстрела Курской области
Последствия обстрела Курской области
© Telegram-канал главы Курской области Романа Старовойта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ в четверг дважды в течение нескольких часов атаковали деревню Городище в Рыльском районе Курской области, один из снарядов попал в подвал жилого дома, повреждены линии электропередачи и газопровод, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
По данным главы области, во время первого обстрела зафиксировано восемь прилетов. В итоге ряд населенных пунктов остались без света. Спустя несколько часов атака повторилась.
"Деревня Городище повторно обстреляна со стороны Украины. В одном из домовладений повреждены забор и фасад, в другом посечены окна. По предварительной информации, в подвал одного из домов залетел снаряд, данные переданы оперативным службам. В населенном пункте перебит газопровод", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
В результате атак пострадавших и погибших нет, отметил Старовойт. Ремонтные бригады приступят к восстановлению сетей, когда это будет безопасно.
ВСУ регулярно терроризируют мирные населенные пункты российского приграничья. Так, во вторник беспилотные атаки отбиты над Ростовской, Брянской и Курской областями.
По данным МИД РФ, украинские боевики ежедневно наносят от 200 до 300 ударов по гражданским объектам на российской территории, количество пострадавших мирных жителей еженедельно составляет 60-70 человек.
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