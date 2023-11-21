https://crimea.ria.ru/20231121/ukrainskiy-dron-sbili-nad-bryanskoy-oblastyu-1132926199.html

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотника объекты на территории Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T07:40

2023-11-21T07:40

2023-11-21T07:40

брянская область

беспилотник (бпла, дрон)

александр богомаз

министерство обороны рф

новости

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотника объекты на территории Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, инцидент произошел около 06.00. Беспилотник самолетного типа уничтожили силы ПВО.Губернатор области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.ВСУ регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, в том числе Крым и Севастополь, используя БПЛА и ракеты. 16 ноября украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах пропало электричество.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотникиВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаНовая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, министерство обороны рф, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)