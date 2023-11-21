Рейтинг@Mail.ru
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231121/ukrainskiy-dron-sbili-nad-bryanskoy-oblastyu-1132926199.html
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотника объекты на территории Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T07:40
2023-11-21T07:40
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
министерство обороны рф
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111642/74/1116427429_0:127:2047:1278_1920x0_80_0_0_20a5b967937a103c19c42125e0452986.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотника объекты на территории Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, инцидент произошел около 06.00. Беспилотник самолетного типа уничтожили силы ПВО.Губернатор области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.ВСУ регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, в том числе Крым и Севастополь, используя БПЛА и ракеты. 16 ноября украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах пропало электричество.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотникиВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаНовая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь
брянская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111642/74/1116427429_0:0:1819:1364_1920x0_80_0_0_13ab0bc79debca3fafbe6a49e9378b2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
брянская область, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, министерство обороны рф, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью

Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью

07:40 21.11.2023
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Военнослужащий в автомобиле комплекса РЭБ «Красуха» на окружном этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотника объекты на территории Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, инцидент произошел около 06.00. Беспилотник самолетного типа уничтожили силы ПВО.
Губернатор области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.
В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.
ВСУ регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, в том числе Крым и Севастополь, используя БПЛА и ракеты. 16 ноября украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах пропало электричество.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотники
В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника
Новая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь
 
Брянская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)Александр БогомазМинистерство обороны РФНовостиПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41На что идут деньги от продажи имущества украинских олигархов в Крыму
09:24Почти полторы тысячи участников СВО отдохнули в санаториях Крыма
09:09Лозунги Майдана и печеньки Госдепа обернулись трагедией для украинцев
08:48Аксенов: в Крыму ПВО справляется со своими задачами
08:27Boeing Poseidon ВМС США промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы
08:02Обстановка на Крымском мосту на утро вторника
07:40Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
07:21В Крыму не хватает учителей русского языка и математики
06:55ПВО отбила атаку дрона на Курскую область
06:38Спасибо спутникам и партизанам: эксперт об ударах по объектам на Украине
06:01Десять лет "евромайдану": как начиналась украинская катастрофа
05:00Морпехи из Севастополя раз за разом опрокидывают противника в Днепр
00:01Снегодождь и ветер: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 21 ноября
23:31Подозреваемые в сбыте наркотиков в Астрахани задержаны на Ставрополье
23:15Главное за день: 20 ноября
23:01Крымский мост открыт
22:57ДТП с коровой и скорой помощью: два погибших и двое пострадавших
22:54Главные новости Крыма: 20 ноября
22:42Массовые отключения света в Севастополе - список адресов
Лента новостейМолния