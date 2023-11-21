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Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотника объекты на территории Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T07:40
2023-11-21T07:40
2023-11-21T07:40
брянская область
беспилотник (бпла, дрон)
александр богомаз
министерство обороны рф
новости
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ попытались атаковать с помощью беспилотника объекты на территории Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По информации ведомства, инцидент произошел около 06.00. Беспилотник самолетного типа уничтожили силы ПВО.Губернатор области Александр Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет.В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над Курской областью.ВСУ регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, в том числе Крым и Севастополь, используя БПЛА и ракеты. 16 ноября украинские боевики обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах пропало электричество.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотникиВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаНовая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь
брянская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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брянская область, беспилотник (бпла, дрон), александр богомаз, министерство обороны рф, новости, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Украинский беспилотник сбили над Брянской областью
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над Брянской областью