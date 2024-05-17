Рейтинг@Mail.ru
Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240517/chast-bolshoy-yalty-i-bakhchisarayskogo-rayona-otklyuchat-ot-sveta-1137351821.html
Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света
Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света
Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света на несколько часов в пятницу и субботу, 17 и 18 мая, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T10:01
2024-05-17T10:11
гуп рк "крымэнерго"
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
ялта
бахчисарайский район
жкх крыма и севастополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111599/26/1115992672_0:241:5436:3299_1920x0_80_0_0_b29a33f155088220db145954f3707893.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света на несколько часов в пятницу и субботу, 17 и 18 мая, сообщает "Крымэнерго".Специалисты принимают меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей. "Энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - добавили на предприятии.В ночь на пятницу российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь. Обошлось без пострадавших. По данным губернатора города Михаила Развожаева, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров.После ночной атаки сотни улиц города и десятки прилегающих сел остались без света. Введен график временного отключения.
ялта
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111599/26/1115992672_360:0:5077:3538_1920x0_80_0_0_52cd5f8017d8b7dfc377969d51ce0b66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
гуп рк "крымэнерго", отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, ялта, бахчисарайский район, жкх крыма и севастополя, новости крыма, крым
Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света

В Большой Ялте и Бахчисарайском районе 17-18 мая введут временное отключение электричества

10:01 17.05.2024 (обновлено: 10:11 17.05.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоЯлта. Архивное фото
Ялта. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света на несколько часов в пятницу и субботу, 17 и 18 мая, сообщает "Крымэнерго".

"В связи с необходимостью проведения плановых работ в сетях ГУП РК "Крымэнерго", 17-18 мая 2024 года с 18.00 до 21.00 планируется ввести режим временного отключения линий электроснабжения в ряде населенных пунктов городского округа Ялта и Бахчисарайского района", - говорится в сообщении.

Специалисты принимают меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей.
"Энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - добавили на предприятии.
В ночь на пятницу российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь. Обошлось без пострадавших. По данным губернатора города Михаила Развожаева, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров.
После ночной атаки сотни улиц города и десятки прилегающих сел остались без света. Введен график временного отключения.
 
ГУП РК "Крымэнерго"Отключение электроэнергииОтключение электроэнергии в КрымуЯлтаБахчисарайский районЖКХ Крыма и СевастополяНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:14В Алуште и поселке Утес отключат газ - даты и причины
10:51Иск о компенсации жителям Крыма за водную блокаду рассмотрят в июне
10:45В Севастополе иностранец создал банду наркоторговцев
10:40В Симферополе появился новый автобусный маршрут
10:23Крымчанин приговорен к 18 годам за госизмену
10:16На поддержку Запорожской и Херсонской областей направят более 4,4 млрд
10:01Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света
09:51Пожар на нефтебазе в Туапсе ликвидирован – власти
09:19Севастополь после атаки беспилотников ВСУ: все о ситуации к этому часу
09:09Две сотни улиц Севастополя и села остались без света из-за атаки ВСУ
08:53Путин о партнерстве с Китаем: главное
08:15Мама и 4-летний ребенок погибли при атаке дрона в Белгородской области
07:38Сухопутный коридор в Крым нуждается в автосервисах – эксперт
07:37Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотников
07:27Больше ста дронов сбиты за ночь над регионами России
07:15Эксперт оценил риски роста цен на кофе в России
07:08В Севастополе отменили занятия в школах и детсадах после ночной атаки ВСУ
06:38День музеев: что посмотреть в Крыму
06:13ВСУ атаковали Кубань: в Туапсе горит нефтебаза
06:03"Просроченный" президент: что ждет Украину при нелегитимном Зеленском
Лента новостейМолния