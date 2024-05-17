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Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света

Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света

Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света на несколько часов в пятницу и субботу, 17 и 18 мая, сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T10:01

2024-05-17T10:01

2024-05-17T10:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Часть Большой Ялты и Бахчисарайского района отключат от света на несколько часов в пятницу и субботу, 17 и 18 мая, сообщает "Крымэнерго".Специалисты принимают меры для обеспечения бесперебойного энергоснабжения потребителей. "Энергетики осуществляют переключение снабжения абонентов по резервным схемам. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации", - добавили на предприятии.В ночь на пятницу российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь. Обошлось без пострадавших. По данным губернатора города Михаила Развожаева, уничтожены десятки БПЛА и более пяти безэкипажных катеров.После ночной атаки сотни улиц города и десятки прилегающих сел остались без света. Введен график временного отключения.

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