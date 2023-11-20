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Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотники – ДОПОЛНЕНО
Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотники – ДОПОЛНЕНО - РИА Новости Крым, 20.11.2023
Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотники – ДОПОЛНЕНО
Украинский беспилотник сбит над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T22:04
2023-11-20T22:04
2023-11-20T23:12
беспилотник (бпла, дрон)
брянск
брянская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИФМЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит над Брянской областью дежурными средствами противовоздушной обороны. Об этом сообщает Минобороны РФ.Украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен дежурными средствами ПВО. О последствиях на месте не уточняется.Украинский беспилотник также обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области, повреждений и пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Андрей Клычков.
https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-chernomorskiy-flot-unichtozhaet-uslovnogo-protivnika-1132922293.html
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беспилотник (бпла, дрон), брянск, брянская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотники – ДОПОЛНЕНО
Над Брянской и Орловской областями российские ПВО сбили украинские беспилотники
22:04 20.11.2023 (обновлено: 23:12 20.11.2023)