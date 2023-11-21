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ПВО отбила атаку дрона на Курскую область
ПВО отбила атаку дрона на Курскую область - РИА Новости Крым, 21.11.2023
ПВО отбила атаку дрона на Курскую область
В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T06:55
2023-11-21T06:55
2023-11-21T06:55
министерство обороны рф
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В понедельник вечером российские средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника на Брянскую область. Еще один украинский дрон был обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области. О возможных повреждениях на земле и пострадавших не сообщалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотникиВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаНовая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, курская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости
ПВО отбила атаку дрона на Курскую область
Над Курской областью силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа