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ПВО отбила атаку дрона на Курскую область - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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ПВО отбила атаку дрона на Курскую область
ПВО отбила атаку дрона на Курскую область - РИА Новости Крым, 21.11.2023
ПВО отбила атаку дрона на Курскую область
В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T06:55
2023-11-21T06:55
министерство обороны рф
курская область
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В понедельник вечером российские средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника на Брянскую область. Еще один украинский дрон был обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области. О возможных повреждениях на земле и пострадавших не сообщалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотникиВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаНовая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь
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министерство обороны рф, курская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости
ПВО отбила атаку дрона на Курскую область

Над Курской областью силы ПВО уничтожили украинский беспилотник самолетного типа

06:55 21.11.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ПВО "Тор М2У" в зоне проведения спецоперации
Работа ПВО Тор М2У в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"21 ноября около 00:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными силами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат был уничтожен", – сказано в сообщении.
В понедельник вечером российские средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника на Брянскую область. Еще один украинский дрон был обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области. О возможных повреждениях на земле и пострадавших не сообщалось.
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Министерство обороны РФКурская областьБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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