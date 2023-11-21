https://crimea.ria.ru/20231121/pvo-otbila-ataku-drona-na-kurskuyu-oblast-1132925931.html

ПВО отбила атаку дрона на Курскую область

ПВО отбила атаку дрона на Курскую область - РИА Новости Крым, 21.11.2023

ПВО отбила атаку дрона на Курскую область

В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T06:55

2023-11-21T06:55

2023-11-21T06:55

министерство обороны рф

курская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. В ночь на вторник дежурные системы противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью украинский беспилотник самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В понедельник вечером российские средства ПВО отразили атаку украинского беспилотника на Брянскую область. Еще один украинский дрон был обезврежен на территории Шаблыкинского района Орловской области. О возможных повреждениях на земле и пострадавших не сообщалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Брянской и Орловской областями сбиты беспилотникиВ Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противникаНовая атака на Москву: дрон сбит над городом Электросталь

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), новости