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В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника - РИА Новости Крым, 20.11.2023
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В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника
В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника - РИА Новости Крым, 20.11.2023
В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника
Военные Черноморского флота проводят учения по уничтожению подводных диверсионных сил и средств противника. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 20.11.2023
2023-11-20T19:49
2023-11-20T19:55
михаил развожаев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проводят учения по уничтожению подводных диверсионных сил и средств противника. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.На прошлой неделе военные ЧФ проводили тренировки с применением реактивных бомбометов в районе Северного и Южного молов , к обеду корабли флота на внешнем рейде провели штатную работу по противоподводно-диверсионному обеспечению, а вечером учения по отражению сил диверсантов возобновились - на молах флот проводил тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения.
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михаил развожаев, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, новости крыма, учения
В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника

Развожаев объяснил причину стрельбы в центре города: учения ППДО

19:49 20.11.2023 (обновлено: 19:55 20.11.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 20.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проводят учения по уничтожению подводных диверсионных сил и средств противника. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в центре города — это в районе Северного мола Черноморский флот проводит тренировку расчетов ППДО", – написал он в своем Telegram-канале.
Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.
На прошлой неделе военные ЧФ проводили тренировки с применением реактивных бомбометов в районе Северного и Южного молов , к обеду корабли флота на внешнем рейде провели штатную работу по противоподводно-диверсионному обеспечению, а вечером учения по отражению сил диверсантов возобновились - на молах флот проводил тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения.
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