https://crimea.ria.ru/20231120/v-sevastopole-chernomorskiy-flot-unichtozhaet-uslovnogo-protivnika-1132922293.html

В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника

В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника - РИА Новости Крым, 20.11.2023

В Севастополе Черноморский флот уничтожает условного противника

Военные Черноморского флота проводят учения по уничтожению подводных диверсионных сил и средств противника. Об этом предупредил губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 20.11.2023

2023-11-20T19:49

2023-11-20T19:49

2023-11-20T19:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проводят учения по уничтожению подводных диверсионных сил и средств противника. Об этом предупредил губернатор города Михаил Развожаев. Подразделения Черноморского флота регулярно проводят учения, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки как правило проходят в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах. Губернатор предупреждает об этом жителей и гостей города заранее.На прошлой неделе военные ЧФ проводили тренировки с применением реактивных бомбометов в районе Северного и Южного молов , к обеду корабли флота на внешнем рейде провели штатную работу по противоподводно-диверсионному обеспечению, а вечером учения по отражению сил диверсантов возобновились - на молах флот проводил тренировку ППДО, в том числе со стрельбой из различных видов вооружения.

https://crimea.ria.ru/20231117/v-sevastopole-rabotaet-pvo--sbity-dve-tseli-1132851181.html

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