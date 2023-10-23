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В Севастополе громко – работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 23.10.2023
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В Севастополе громко – работают реактивные бомбометы
В Севастополе громко – работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 23.10.2023
В Севастополе громко – работают реактивные бомбометы
Громкие звуки в Севастополе - это тренировки Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.10.2023
2023-10-23T08:02
2023-10-23T08:21
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе - это тренировки Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что в городе все спокойно.Подобные учения Черноморский флот проводит почти ежедневно. Так, 21 октября учения с применением реактивных бомбометов проводились утром до 10.00 и вечером до 19.00. Информацию об источниках громких звуков публикует в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Вечером 22 октября во время воздушной тревоги в Севастополе военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты, из-за чего жители и гости города могли видеть дым и ощущать неприятный запах.Накануне в городе дважды объявляли воздушную тревогу. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в СевастополеДым в районе Севастопольской бухты – причина Масштабная атака: ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), новости крыма, крым, армия и флот
В Севастополе громко – работают реактивные бомбометы

В Севастополе Черноморский флот проводит учения с применением бомбометов

08:02 23.10.2023 (обновлено: 08:21 23.10.2023)
 
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Корабли ВМФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе - это тренировки Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев.

"Ориентировочно до 8.15 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в городе все спокойно.
Подобные учения Черноморский флот проводит почти ежедневно. Так, 21 октября учения с применением реактивных бомбометов проводились утром до 10.00 и вечером до 19.00. Информацию об источниках громких звуков публикует в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
Вечером 22 октября во время воздушной тревоги в Севастополе военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты, из-за чего жители и гости города могли видеть дым и ощущать неприятный запах.
Накануне в городе дважды объявляли воздушную тревогу. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Новости КрымаКрымАрмия и флот
 
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