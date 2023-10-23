https://crimea.ria.ru/20231023/v-sevastopole-gromko--rabotayut-reaktivnye-bombomety-1132255366.html

В Севастополе громко – работают реактивные бомбометы

В Севастополе громко – работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 23.10.2023

В Севастополе громко – работают реактивные бомбометы

Громкие звуки в Севастополе - это тренировки Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.10.2023

2023-10-23T08:02

2023-10-23T08:02

2023-10-23T08:21

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Громкие звуки в Севастополе - это тренировки Черноморского флота, предупредил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что в городе все спокойно.Подобные учения Черноморский флот проводит почти ежедневно. Так, 21 октября учения с применением реактивных бомбометов проводились утром до 10.00 и вечером до 19.00. Информацию об источниках громких звуков публикует в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Вечером 22 октября во время воздушной тревоги в Севастополе военные использовали средства маскировки в районе Севастопольской бухты, из-за чего жители и гости города могли видеть дым и ощущать неприятный запах.Накануне в городе дважды объявляли воздушную тревогу. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что три украинские ракеты, которые летели в направлении Крымского полуострова, сбиты над городом Геническ.Читайте также на РИА Новости Крым:Развожаев жестко ответил на сообщения о "взрыве" в СевастополеДым в районе Севастопольской бухты – причина Масштабная атака: ПВО сбила пять ракет над Херсонской областью

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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