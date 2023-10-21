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Снова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения - РИА Новости Крым, 21.10.2023
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Снова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения
Снова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения - РИА Новости Крым, 21.10.2023
Снова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения
В Севастополе вторые за сутки учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 21.10.2023
2023-10-21T18:39
2023-10-21T18:39
михаил развожаев
севастополь
крым
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безопасность
новости крыма
армия и флот
чф рф (черноморский флот российской федерации)
учения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вторые за сутки учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.18 октября в городе также проходили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению.За день до этого корабли Черноморского флота отработали выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Кроме того, утром того же дня военные проводили учения с применением реактивных бомбометов.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейНа подлете к Крыму сбиты восемь украинских беспилотников Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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михаил развожаев, севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, новости крыма, армия и флот, чф рф (черноморский флот российской федерации), учения
Снова громкие звуки в Севастополе - флот проводит учения

Развожаев: флот проводит учения с применением реактивных бомбометов до 19.00

18:39 21.10.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям
Севастополь в вечернее время. Памятник затопленным кораблям - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. В Севастополе вторые за сутки учения. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 19.00 в районе Северного и Южного молов - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов. В городе все спокойно", - написал он в своем Telegram-канале.
Учения различных подразделений на Черноморском флоте проходят регулярно, поскольку этого требует оперативная обстановка. Тренировки обычно проводятся в районе Южного и Северного молов, а также в Стрелецкой и Камышовой бухтах.
18 октября в городе также проходили тренировки по противоподводно-диверсионному обеспечению.
За день до этого корабли Черноморского флота отработали выполнение артиллерийской стрельбы на внешнем рейде Севастопольской бухты. Кроме того, утром того же дня военные проводили учения с применением реактивных бомбометов.
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