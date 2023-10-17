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Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот
Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот
Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе утром во вторник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T08:04
2023-10-17T08:11
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе утром во вторник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор предупредил жителей и гостей города-героя, что будут слышны громкие звуки. Но в Севастополе все спокойно.Накануне военные также проводили в городе аналогичные учения с применением реактивных бомбометов.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Учения как правило проходят в районе Южного и Северного мола, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейНа полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасыРазвожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, крым, общество, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот
Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот

Развожаев: в Севастополе ЧФ РФ проводит учения с применением реактивных бомбометов

08:04 17.10.2023 (обновлено: 08:11 17.10.2023)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе утром во вторник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно с 8.00 до 8.30 в районе Северного и Южного молов Черноморский флот будет проводить учения с применением реактивных бомбометов", - написал он в своем Telegram-канале.
Губернатор предупредил жителей и гостей города-героя, что будут слышны громкие звуки. Но в Севастополе все спокойно.
Накануне военные также проводили в городе аналогичные учения с применением реактивных бомбометов.
В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Учения как правило проходят в районе Южного и Северного мола, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаКрымОбществоЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флот
 
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