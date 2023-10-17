https://crimea.ria.ru/20231017/v-sevastopole-flot-treniruetsya-primenyat-reaktivnye-bombomety-1132132858.html

Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот

Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 17.10.2023

Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот

Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе утром во вторник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T08:04

2023-10-17T08:04

2023-10-17T08:11

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

крым

общество

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе утром во вторник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор предупредил жителей и гостей города-героя, что будут слышны громкие звуки. Но в Севастополе все спокойно.Накануне военные также проводили в городе аналогичные учения с применением реактивных бомбометов.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Учения как правило проходят в районе Южного и Северного мола, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейНа полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасыРазвожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище

севастополь

крым

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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