https://crimea.ria.ru/20231017/v-sevastopole-flot-treniruetsya-primenyat-reaktivnye-bombomety-1132132858.html
Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот
Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот - РИА Новости Крым, 17.10.2023
Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот
Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе утром во вторник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T08:04
2023-10-17T08:04
2023-10-17T08:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт - РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота проводят учения в Севастополе утром во вторник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Губернатор предупредил жителей и гостей города-героя, что будут слышны громкие звуки. Но в Севастополе все спокойно.Накануне военные также проводили в городе аналогичные учения с применением реактивных бомбометов.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Учения как правило проходят в районе Южного и Северного мола, а также в Камышовой и Стрелецкой бухтах.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейНа полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасыРазвожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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Работают реактивные бомбометы: в Севастополе тренируется флот
Развожаев: в Севастополе ЧФ РФ проводит учения с применением реактивных бомбометов
08:04 17.10.2023 (обновлено: 08:11 17.10.2023)