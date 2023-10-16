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Развожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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Развожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище
Развожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Развожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил закрыть музей "Подземный Севастополь" в связи с тем, что там не пускают людей в убежище во время сигнала... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T22:23
2023-10-16T22:23
михаил развожаев
новости крыма
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил закрыть музей "Подземный Севастополь" в связи с тем, что там не пускают людей в убежище во время сигнала "Воздушная тревога". По его словам, закрывать такое "хорошее предприятие… будет жаль", но сейчас "все должны работать в соответствии с требованиями времени".Ранее Развожаев пригрозил штрафами учреждениям Севастополя за недопуск горожан в убежища во время сигнала тревоги. Тогда он рассказал, что в городе произошел недопустимый случай, когда людей не пустили в укрытие в учреждении культуры – Доме культуры рыбаков – когда звучала сирена. Он также выразил надежду, что такого больше не произойдет, подчеркнув, что в подобных ситуациях нет людей "с улицы", "своих и чужих".Тогда же сообщалось о похожем случае, который имел место в центре города, в музее "Подземный Севастополь", в день ракетной атаки на штаб Черноморского флота 22 сентября. Тогда в городе впервые с начала СВО прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об инциденте рассказала семья с тремя детьми, которую перед этим не пустили в музей и которой удалось укрыться в убежище жилого дома неподалеку.Музей "Подземный Севастополь" был открыт в 2018 году в старом противоатомном бункере, созданном в Севастополе в разгар Холодной войны в 1952 году по приказу Сталина для защиты гражданского населения. На сайте учреждения в разделе "Контакты" сообщается, что это "Объект С-2 – действующее противоатомное убежище высшей категории защиты, способное единоразово разместить более 2000 человек. Читайте также на РИА Новости Крым: Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей Проверка связи: в Крыму в среду включат системы оповещения
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Новости
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5
4.7
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михаил развожаев, новости крыма, севастополь, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, музеи крыма
Развожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище

Развожаев пригрозил закрыть музей "Подземный Севастополь" из-за недопуска людей в убежище

22:23 16.10.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пригрозил закрыть музей "Подземный Севастополь" в связи с тем, что там не пускают людей в убежище во время сигнала "Воздушная тревога".

"Отличился музей "Подземный Севастополь", который был закрыт во время последней воздушной тревоги, люди писали об этом в соцсетях. Если будут сложности с этим – это помещение будет работать по прямому назначению, и не будет там никакого музея", – заявил Развожаев в своем Telegram-канале.

По его словам, закрывать такое "хорошее предприятие… будет жаль", но сейчас "все должны работать в соответствии с требованиями времени".
Ранее Развожаев пригрозил штрафами учреждениям Севастополя за недопуск горожан в убежища во время сигнала тревоги. Тогда он рассказал, что в городе произошел недопустимый случай, когда людей не пустили в укрытие в учреждении культуры – Доме культуры рыбаков – когда звучала сирена. Он также выразил надежду, что такого больше не произойдет, подчеркнув, что в подобных ситуациях нет людей "с улицы", "своих и чужих".
Тогда же сообщалось о похожем случае, который имел место в центре города, в музее "Подземный Севастополь", в день ракетной атаки на штаб Черноморского флота 22 сентября. Тогда в городе впервые с начала СВО прозвучал сигнал воздушной тревоги. Об инциденте рассказала семья с тремя детьми, которую перед этим не пустили в музей и которой удалось укрыться в убежище жилого дома неподалеку.
Музей "Подземный Севастополь" был открыт в 2018 году в старом противоатомном бункере, созданном в Севастополе в разгар Холодной войны в 1952 году по приказу Сталина для защиты гражданского населения.
На сайте учреждения в разделе "Контакты" сообщается, что это "Объект С-2 – действующее противоатомное убежище высшей категории защиты, способное единоразово разместить более 2000 человек.
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Михаил РазвожаевНовости КрымаСевастопольБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьКрымМузеи Крыма
 
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22:30Главное за день: 16 октября
22:23Развожаев пригрозил закрыть музей из-за недопуска людей в убежище
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