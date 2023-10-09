https://crimea.ria.ru/20231009/chto-delat-esli-signal-trevogi-zastal-v-avtobuse--razyasnenie-vlastey-1131961716.html

Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей

Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей - РИА Новости Крым, 09.10.2023

Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей

Для водителей общественного транспорта Севастополя разработана памятка с порядком действий при сигнале воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.10.2023

2023-10-09T18:56

2023-10-09T18:56

2023-10-09T18:57

севастополь

михаил развожаев

безопасность республики крым и севастополя

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новости крыма

воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Для водителей общественного транспорта Севастополя разработана памятка с порядком действий при сигнале воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания.По словам директора департамента транспорта Станислава Таматаева, который присутствовал на совещании, для водителей разработана памятка по обеспечению безопасности во время воздушной тревоги. В частности, в ней перечислены объекты, возле которых пассажиров высаживать нельзя."В случае опасности водитель обязан отъехать на безопасное расстояние от промышленных предприятий, военных объектов и заправок", - пояснил Таматаев.Что касается пригородных маршрутов, то водителей этого транспорта обязали довозить пассажиров до ближайшего населенного пункта.По поручению губернатора, на остановках общественного транспорта должны появится плакаты с информацией для пассажиров о временных укрытиях.Ранее власти Севастополя публиковали рекомендации, как вести себя при сигнале воздушной тревоги и включении сирен системы централизованного оповещения населения. У жителей и гостей города есть минимум полчаса для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеУкрытия в Крыму: сколько их и где искатьВ Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям

https://crimea.ria.ru/20230926/pri-atake-net-chuzhikh-razvozhaev-prigrozil-shtrafami-za-nedopusk-v-ukrytiya-1131679863.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, общественный транспорт, новости крыма, воздушная тревога в севастополе