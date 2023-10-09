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Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей - РИА Новости Крым, 09.10.2023
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Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей
Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей - РИА Новости Крым, 09.10.2023
Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей
Для водителей общественного транспорта Севастополя разработана памятка с порядком действий при сигнале воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 09.10.2023
2023-10-09T18:56
2023-10-09T18:57
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
общество
общественный транспорт
новости крыма
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Для водителей общественного транспорта Севастополя разработана памятка с порядком действий при сигнале воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания.По словам директора департамента транспорта Станислава Таматаева, который присутствовал на совещании, для водителей разработана памятка по обеспечению безопасности во время воздушной тревоги. В частности, в ней перечислены объекты, возле которых пассажиров высаживать нельзя."В случае опасности водитель обязан отъехать на безопасное расстояние от промышленных предприятий, военных объектов и заправок", - пояснил Таматаев.Что касается пригородных маршрутов, то водителей этого транспорта обязали довозить пассажиров до ближайшего населенного пункта.По поручению губернатора, на остановках общественного транспорта должны появится плакаты с информацией для пассажиров о временных укрытиях.Ранее власти Севастополя публиковали рекомендации, как вести себя при сигнале воздушной тревоги и включении сирен системы централизованного оповещения населения. У жителей и гостей города есть минимум полчаса для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия.Читайте также на РИА Новости Крым:Сигнал воздушной тревоги в Севастополе: что делать при угрозеУкрытия в Крыму: сколько их и где искатьВ Крыму проверят готовность укрытий и расскажут о них жителям
https://crimea.ria.ru/20230926/pri-atake-net-chuzhikh-razvozhaev-prigrozil-shtrafami-za-nedopusk-v-ukrytiya-1131679863.html
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севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, общество, общественный транспорт, новости крыма, воздушная тревога в севастополе
Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей

Как будет работать общественный транспорт Севастополя при воздушной тревоге – Развожаев

18:56 09.10.2023 (обновлено: 18:57 09.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевТроллейбусы в Севастополе
Троллейбусы в Севастополе - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 окт - РИА Новости Крым. Для водителей общественного транспорта Севастополя разработана памятка с порядком действий при сигнале воздушной тревоги. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания.
"При сигнале воздушной тревоги общественный транспорт должен не отъезжать от остановки, высадив людей, а дожидаться пассажиров, чтобы после отбоя воздушной тревоги пассажиры смогли продолжить поездку по маршруту", - написал он в Telegram-канале.
По словам директора департамента транспорта Станислава Таматаева, который присутствовал на совещании, для водителей разработана памятка по обеспечению безопасности во время воздушной тревоги. В частности, в ней перечислены объекты, возле которых пассажиров высаживать нельзя.
"В случае опасности водитель обязан отъехать на безопасное расстояние от промышленных предприятий, военных объектов и заправок", - пояснил Таматаев.
Что касается пригородных маршрутов, то водителей этого транспорта обязали довозить пассажиров до ближайшего населенного пункта.
По поручению губернатора, на остановках общественного транспорта должны появится плакаты с информацией для пассажиров о временных укрытиях.
"Когда срабатывает воздушная тревога, транспорт останавливается, и люди не всегда понимают, куда им идти. Бывает так, что они просто стоят на остановке — ждут сигнала отбоя", - объяснил инициативу губернатор и напомнил, что в городе нет частных укрытий: все места, где можно переждать тревогу, должны быть доступны для всех.
Ранее власти Севастополя публиковали рекомендации, как вести себя при сигнале воздушной тревоги и включении сирен системы централизованного оповещения населения. У жителей и гостей города есть минимум полчаса для того, чтобы спокойно собраться и проследовать в укрытия.
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СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоОбщественный транспортНовости КрымаВоздушная тревога в Севастополе
 
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