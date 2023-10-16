https://crimea.ria.ru/20231016/razvozhaev-dal-novye-porucheniya-po-ukrytiyam-v-sevastopole-1132129676.html

Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе

Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.10.2023

Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе

Информационные плакаты о наличии рядом укрытий для граждан должны быть на всех остановках, и каждое из них должно быть доступно. Соответствующее поручение в... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T21:04

2023-10-16T21:04

2023-10-16T21:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Информационные плакаты о наличии рядом укрытий для граждан должны быть на всех остановках, и каждое из них должно быть доступно. Соответствующее поручение в очередной раз дал губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства, раскритиковав работу некоторых профильных департаментов.По его словам, "мало просто повесить плакаты – нужно, чтобы ответственные своими ногами прошли и убедились, что убежище находится по указанному адресу и что в него вообще есть доступ".Он подчеркнул, что Центр управления регионом по-прежнему получает жалобы от жителей, связанные с организацией безопасности. Среди них новые – касающиеся работы морского транспорта.Он также напомнил, что ранее подробно обсуждались правила работы общественного транспорта во время сигнала тревоги, но и сегодня они не исполняются: "Есть сообщения о том, что людей высаживают из автобусов, не довозя до остановок"."Это полный бардак, поручил разобраться с этим вопросом", – заключил глава города.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что мест для укрытия в Крыму достаточно, но они пока не нужны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей Укрытия в Крыму: сколько их и где искать

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, общество, правительство севастополя