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Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе
Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе
Информационные плакаты о наличии рядом укрытий для граждан должны быть на всех остановках, и каждое из них должно быть доступно. Соответствующее поручение в... РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T21:04
2023-10-16T21:04
2023-10-16T21:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Информационные плакаты о наличии рядом укрытий для граждан должны быть на всех остановках, и каждое из них должно быть доступно. Соответствующее поручение в очередной раз дал губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства, раскритиковав работу некоторых профильных департаментов.По его словам, "мало просто повесить плакаты – нужно, чтобы ответственные своими ногами прошли и убедились, что убежище находится по указанному адресу и что в него вообще есть доступ".Он подчеркнул, что Центр управления регионом по-прежнему получает жалобы от жителей, связанные с организацией безопасности. Среди них новые – касающиеся работы морского транспорта.Он также напомнил, что ранее подробно обсуждались правила работы общественного транспорта во время сигнала тревоги, но и сегодня они не исполняются: "Есть сообщения о том, что людей высаживают из автобусов, не довозя до остановок"."Это полный бардак, поручил разобраться с этим вопросом", – заключил глава города.Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил, что мест для укрытия в Крыму достаточно, но они пока не нужны.Читайте также на РИА Новости Крым:Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей Укрытия в Крыму: сколько их и где искать
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севастополь, новости крыма, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым, общество, правительство севастополя
Развожаев дал новые поручения по укрытиям в Севастополе
Развожаев: информация об укрытиях должна быть на каждой остановке
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. Информационные плакаты о наличии рядом укрытий для граждан должны быть на всех остановках, и каждое из них должно быть доступно. Соответствующее поручение в очередной раз дал губернатор Михаил Развожаев на заседании правительства, раскритиковав работу некоторых профильных департаментов.
"Уже обсуждали, что на остановках должны появиться плакаты, информирующие людей о ближайших убежищах. Сегодня повторно подняли эту тему", – сообщил губернатор в своем Telegram-канале по итогам заседания.
По его словам, "мало просто повесить плакаты – нужно, чтобы ответственные своими ногами прошли и убедились, что убежище находится по указанному адресу и что в него вообще есть доступ".
"Вместе с этим, и пассажиры должны понимать алгоритм своих действий: самое минимальное, что можно сделать для собственной безопасности – это хотя бы отойти от остановки и не становиться у стен домов, но лучше всего – дойти до укрытия и переждать там. Ну и водители, разумеется, тоже должны людям помогать, подсказывать, что делать", – добавил Развожаев.
Он подчеркнул, что Центр управления регионом по-прежнему получает жалобы от жителей, связанные с организацией безопасности. Среди них новые – касающиеся работы морского транспорта.
"Когда звучит сирена, людей просят покинуть катер, а потом повторно проводят контроль билетов, и были случаи, когда часть людей оставляли на причале, – сообщил глава города.
Он также напомнил, что ранее подробно обсуждались правила работы общественного транспорта во время сигнала тревоги, но и сегодня они не исполняются: "Есть сообщения о том, что людей высаживают из автобусов, не довозя до остановок".
"Это полный бардак, поручил разобраться с этим вопросом", – заключил глава города.
Ранее председатель Госсовета РК Владимир Константинов заявил
, что мест для укрытия в Крыму достаточно, но они пока не нужны.
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