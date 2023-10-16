Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 16.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231016/v-sevastopole-gromko---rabotayut-reaktivnye-bombomety-1132109967.html
В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы
В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 16.10.2023
В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы
Черноморский флот проводит учения в Севастополе утром в понедельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T08:12
2023-10-16T08:16
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
новости крыма
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122134109_0:31:968:576_1920x0_80_0_0_df754fb7d92484b0a3aeb4f2c69f0e6f.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Черноморский флот проводит учения в Севастополе утром в понедельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.Читайте также на РИА Новости Крым:На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасыПод Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – властиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/18/1122134109_48:0:855:605_1920x0_80_0_0_9360bd6dd5b2fa412d67682d8ee2ffe5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, новости крыма, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, общество
В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы

Развожаев: в Севастополе флот проводит учения с применением реактивных бомбометов

08:12 16.10.2023 (обновлено: 08:16 16.10.2023)
 
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФНа Черноморском флоте проводят тактико-специальные учения по борьбе с подводными диверсантами
На Черноморском флоте проводят тактико-специальные учения по борьбе с подводными диверсантами
© Отдел информационного обеспечения ЧФ РФ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Черноморский флот проводит учения в Севастополе утром в понедельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 8.30 в районе Северного мола - Черноморский флот проводит учения с применением реактивных бомбометов", - написал он в своем Telegram-канале, подчеркнув, что в городе все спокойно.
В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.
Читайте также на РИА Новости Крым:
На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасы
Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
Что делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевНовости КрымаЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:11Путин оценил мирные предложения Китая по Украине
08:40Путин назвал условия мирного урегулирования конфликта на Украине
08:12В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы
08:03Обстановка на Крымском мосту на утро понедельника
07:45На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасы
07:15Крымские историки развенчали западную теорию "чистого вермахта"
06:36Такие снаряды нужны самому: Украина не будет получать оружие из Израиля
06:01Что нового в пещере Таврида на ноябрьские и новогодние праздники
00:01Нулевая мировая: 170 лет с начала Крымской войны
00:01Дожди и грозы: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 16 октября
22:31Митрополит Тихон Шевкунов сравнил Крым с "курортами Колымы"
21:56Главное за день: 15 октября
21:47Пчеловод Кулеба и маркиз де Арестович*: что там у соседей?
21:21Закон принят по невежеству: миколог об уголовном наказании за сбор грибов
20:48Бренды уходят: кто занял нишу оптики и контактных линз в России
20:24Мерцательная аритмия: почему важно срочно обращаться к врачу
20:00Обстановка на Крымском мосту вечером воскресенья
19:37Зачем Украине тотальная мобилизация: эксперт оценил масштабы потерь ВСУ
19:01Бьюик против Волги: в ДТП под Севастополем пострадали два человека
Лента новостейМолния