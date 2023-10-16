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В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы
В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 16.10.2023
В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы
Черноморский флот проводит учения в Севастополе утром в понедельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T08:12
2023-10-16T08:12
2023-10-16T08:16
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Черноморский флот проводит учения в Севастополе утром в понедельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.Читайте также на РИА Новости Крым:На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасыПод Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – властиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы
Развожаев: в Севастополе флот проводит учения с применением реактивных бомбометов
08:12 16.10.2023 (обновлено: 08:16 16.10.2023)