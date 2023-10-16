https://crimea.ria.ru/20231016/v-sevastopole-gromko---rabotayut-reaktivnye-bombomety-1132109967.html

В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы

В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы - РИА Новости Крым, 16.10.2023

В Севастополе громко - работают реактивные бомбометы

Черноморский флот проводит учения в Севастополе утром в понедельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T08:12

2023-10-16T08:12

2023-10-16T08:16

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

новости крыма

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. Черноморский флот проводит учения в Севастополе утром в понедельник. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В Севастополе и Крыму регулярно проводятся тренировки военнослужащих, о чем власти предупреждают заранее. Тренировки проводятся в Камышовой и Стрелецкой бухтах, а также в районе Южного и Северного мола.Читайте также на РИА Новости Крым:На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасыПод Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – властиЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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