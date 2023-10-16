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На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасы - РИА Новости Крым, 16.10.2023
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На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасы
На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасы - РИА Новости Крым, 16.10.2023
На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасы
16 октября на полигонах Крыма специальные службы будут проводить работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник РИА Новости Крым, 16.10.2023
2023-10-16T07:45
2023-10-16T07:45
олег крючков
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 16 октября на полигонах Крыма специальные службы будут проводить работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.По его информации, взрывные работы будут проходить в Красноперекопском, Кировском, Джанкойском, а также Ленинском районах. Утилизировать боеприпасы будут:- в пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00- г. Старый Крым с 11.00 до 13.00.- с. Вольное, Джанкойский район с 13.00 до 15.00.- пгт. Багерово, с. Семисотка, Ленинский район с 10.00 до 18.00.В конце сентября сотрудники МЧС уничтожили значительное количество снарядов времен Великой Отечественной войны в Ленинском районе Крыма – около восьмисот. Они были обнаружены в окрестностях сел Глазовка, Фронтовое и Батальное. Уточняется, что большая часть предметов найдена на открытых территориях, и только пять единиц – на обочине грунтовой дороги.Масштабные работы по разминированию морского дна проводятся в акватории Черного моря. 14 октября в МЧС сообщили, что в ходе этих работ было извлечено 1050 боеприпрасов.Все они были уничтожены в Гильзовой бухте Севастополя.Читайте также на РИА Новости Крым:Вместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в СевастополеАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаКак с немецкими бомбами на Крым обрушилась война
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4.7
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На полигонах Крыма будут уничтожать боеприпасы

В Крыму спецслужбы будут уничтожать боеприпасы: в каких районах будет неспокойно

07:45 16.10.2023
 
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РКСаперы уничтожили 22 тонны взрывчатки времен ВОВ на востоке Крыма
Саперы уничтожили 22 тонны взрывчатки времен ВОВ на востоке Крыма
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт – РИА Новости Крым. 16 октября на полигонах Крыма специальные службы будут проводить работы по уничтожению взрывоопасных предметов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы Республики Крым Олег Крючков.
По его информации, взрывные работы будут проходить в Красноперекопском, Кировском, Джанкойском, а также Ленинском районах. Утилизировать боеприпасы будут:
- в пгт. Октябрьское с 13.00 до 15.00
- г. Старый Крым с 11.00 до 13.00.
- с. Вольное, Джанкойский район с 13.00 до 15.00.
- пгт. Багерово, с. Семисотка, Ленинский район с 10.00 до 18.00.
"Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", - призвал Олег Крючков.
В конце сентября сотрудники МЧС уничтожили значительное количество снарядов времен Великой Отечественной войны в Ленинском районе Крыма – около восьмисот. Они были обнаружены в окрестностях сел Глазовка, Фронтовое и Батальное. Уточняется, что большая часть предметов найдена на открытых территориях, и только пять единиц – на обочине грунтовой дороги.
Масштабные работы по разминированию морского дна проводятся в акватории Черного моря. 14 октября в МЧС сообщили, что в ходе этих работ было извлечено 1050 боеприпрасов.Все они были уничтожены в Гильзовой бухте Севастополя.
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