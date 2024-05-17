https://crimea.ria.ru/20240517/v-simferopole-poyavilsya-novyy-avtobusnyy-marshrut-1137352624.html

В Симферополе появился новый автобусный маршрут

В Симферополе появился новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 17.05.2024

В Симферополе появился новый автобусный маршрут

Госпредприятие "Крымтроллейбус" приступило к обслуживанию нового автобусного маршрута "Молодежное – Симферополь", сообщает пресс-служба регионального минтранса. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T10:40

2024-05-17T10:40

2024-05-17T10:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Госпредприятие "Крымтроллейбус" приступило к обслуживанию нового автобусного маршрута "Молодежное – Симферополь", сообщает пресс-служба регионального минтранса.Уточняется, что на городские и пригородные маршруты выходят новые отечественные автобусы, что стало возможным благодаря масштабному обновлению подвижного состава общественного транспорта, которое ведется под эгидой крымских властей.Актуальное расписание движения по всем маршрутам, которые обслуживает "Крымтроллейбус", размещено на официальном сайте предприятия.Накануне пресс-служба республиканского минтранса сообщила, что 15 новых автобусных маршрутов начали работать в Белогорском районе полуострова.На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория – Межводное, Евпатория – Черноморское, Штормовое – Симферополь, Алушта – Судак, Алушта – Феодосия, Рыбачье – Ялта, Партенит – Симферополь, Керчь – Судак и так далее, сообщал ранее директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили новый автобусный маршрутВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мостПункты пропуска в новые регионы оборудуют модульными блоками

симферополь

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симферополь, минтранс крыма, новости крыма, транспорт, общественный транспорт, логистика, общество