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15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 16.05.2024
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15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе
15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 16.05.2024
15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе
15 новых автобусных маршрутов заработали в Белогорском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба республиканского Минтранса. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T12:18
2024-05-16T12:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. 15 новых автобусных маршрутов заработали в Белогорском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба республиканского Минтранса.Автобусы предприятия вышли на маршруты:№1 "Сары-Су – КрымОпт – Сары-Су";№2 "Тайган – РЭС – Тайган" и "Белогорск – Земляничное";№3 "Белогорск – Кизиловка";№4 "Белогорск – Курское";№6 "Белогорск – Муромское";№7 "Белогорск – Красноселовка";№8 "Белогорск – Павловка".Маршрут №9 связывает Белогорск и Поворотное, №10 – Белогорск и Луговое. Маршруты под номерами 11, 12, 13, 14 – Белогорск и Красногорское, Анновку, Зеленогорское, Ударное. Автобус под номером 15 будет курсировать между населенными пунктами Зуя и Украинка.Движение по маршрутам будет осуществляться на постоянной основе по расписанию, которое размещено на сайте предприятия "Крымтроллейбус".На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория – Межводное, Евпатория – Черноморское, Штормовое – Симферополь, Алушта – Судак, Алушта – Феодосия, Рыбачье – Ялта, Партенит – Симферополь, Керчь – Судак и так далее, сообщал ранее директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили новый автобусный маршрутВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусыЭксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде
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минтранс крыма, новости крыма, крым, транспорт, логистика
15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе

В Белогорском районе Крыма заработали 15 новых автобусных маршрутов – минтранс

12:18 16.05.2024
 
© Минтранс КрымаВ Белогорском районе Крыма заработали 15 новых автобусных маршрутов
В Белогорском районе Крыма заработали 15 новых автобусных маршрутов
© Минтранс Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. 15 новых автобусных маршрутов заработали в Белогорском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба республиканского Минтранса.

"Крымтроллейбус" с 16 мая приступил к обслуживанию 15 маршрутов в Белогорском районе Крымского полуострова", – сказано в сообщении профильного министерства.

Автобусы предприятия вышли на маршруты:
№1 "Сары-Су – КрымОпт – Сары-Су";
№2 "Тайган – РЭС – Тайган" и "Белогорск – Земляничное";
№3 "Белогорск – Кизиловка";
№4 "Белогорск – Курское";
№6 "Белогорск – Муромское";
№7 "Белогорск – Красноселовка";
№8 "Белогорск – Павловка".
Маршрут №9 связывает Белогорск и Поворотное, №10 – Белогорск и Луговое. Маршруты под номерами 11, 12, 13, 14 – Белогорск и Красногорское, Анновку, Зеленогорское, Ударное. Автобус под номером 15 будет курсировать между населенными пунктами Зуя и Украинка.
Движение по маршрутам будет осуществляться на постоянной основе по расписанию, которое размещено на сайте предприятия "Крымтроллейбус".
На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория – Межводное, Евпатория – Черноморское, Штормовое – Симферополь, Алушта – Судак, Алушта – Феодосия, Рыбачье – Ялта, Партенит – Симферополь, Керчь – Судак и так далее, сообщал ранее директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.
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