https://crimea.ria.ru/20240516/15-novykh-avtobusnykh-marshrutov-otkryty-v-belogorskom-rayone-1137325521.html

15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе

15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 16.05.2024

15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе

15 новых автобусных маршрутов заработали в Белогорском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба республиканского Минтранса. РИА Новости Крым, 16.05.2024

2024-05-16T12:18

2024-05-16T12:18

2024-05-16T12:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. 15 новых автобусных маршрутов заработали в Белогорском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба республиканского Минтранса.Автобусы предприятия вышли на маршруты:№1 "Сары-Су – КрымОпт – Сары-Су";№2 "Тайган – РЭС – Тайган" и "Белогорск – Земляничное";№3 "Белогорск – Кизиловка";№4 "Белогорск – Курское";№6 "Белогорск – Муромское";№7 "Белогорск – Красноселовка";№8 "Белогорск – Павловка".Маршрут №9 связывает Белогорск и Поворотное, №10 – Белогорск и Луговое. Маршруты под номерами 11, 12, 13, 14 – Белогорск и Красногорское, Анновку, Зеленогорское, Ударное. Автобус под номером 15 будет курсировать между населенными пунктами Зуя и Украинка.Движение по маршрутам будет осуществляться на постоянной основе по расписанию, которое размещено на сайте предприятия "Крымтроллейбус".На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория – Межводное, Евпатория – Черноморское, Штормовое – Симферополь, Алушта – Судак, Алушта – Феодосия, Рыбачье – Ялта, Партенит – Симферополь, Керчь – Судак и так далее, сообщал ранее директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили новый автобусный маршрутВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусыЭксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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