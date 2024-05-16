https://crimea.ria.ru/20240516/15-novykh-avtobusnykh-marshrutov-otkryty-v-belogorskom-rayone-1137325521.html
15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе
15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе - РИА Новости Крым, 16.05.2024
15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе
15 новых автобусных маршрутов заработали в Белогорском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба республиканского Минтранса. РИА Новости Крым, 16.05.2024
2024-05-16T12:18
2024-05-16T12:18
2024-05-16T12:18
минтранс крыма
новости крыма
крым
транспорт
логистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137325386_0:54:1280:774_1920x0_80_0_0_e83e3459d30ea9ce33fdb635cfc5c3bb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. 15 новых автобусных маршрутов заработали в Белогорском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба республиканского Минтранса.Автобусы предприятия вышли на маршруты:№1 "Сары-Су – КрымОпт – Сары-Су";№2 "Тайган – РЭС – Тайган" и "Белогорск – Земляничное";№3 "Белогорск – Кизиловка";№4 "Белогорск – Курское";№6 "Белогорск – Муромское";№7 "Белогорск – Красноселовка";№8 "Белогорск – Павловка".Маршрут №9 связывает Белогорск и Поворотное, №10 – Белогорск и Луговое. Маршруты под номерами 11, 12, 13, 14 – Белогорск и Красногорское, Анновку, Зеленогорское, Ударное. Автобус под номером 15 будет курсировать между населенными пунктами Зуя и Украинка.Движение по маршрутам будет осуществляться на постоянной основе по расписанию, которое размещено на сайте предприятия "Крымтроллейбус".На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов у перевозчиков: Евпатория – Межводное, Евпатория – Черноморское, Штормовое – Симферополь, Алушта – Судак, Алушта – Феодосия, Рыбачье – Ялта, Партенит – Симферополь, Керчь – Судак и так далее, сообщал ранее директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму запустили новый автобусный маршрутВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусыЭксперимент: в Крыму и Севастополе можно сэкономить на проезде
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/10/1137325386_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_412ddb745eef20d0f30727bf889789ea.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минтранс крыма, новости крыма, крым, транспорт, логистика
15 новых автобусных маршрутов открыты в Белогорском районе
В Белогорском районе Крыма заработали 15 новых автобусных маршрутов – минтранс
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым. 15 новых автобусных маршрутов заработали в Белогорском районе Крыма, сообщает в четверг пресс-служба республиканского Минтранса.
"Крымтроллейбус" с 16 мая приступил к обслуживанию 15 маршрутов в Белогорском районе Крымского полуострова", – сказано в сообщении профильного министерства.
Автобусы предприятия вышли на маршруты:
№1 "Сары-Су – КрымОпт – Сары-Су";
№2 "Тайган – РЭС – Тайган" и "Белогорск – Земляничное";
№3 "Белогорск – Кизиловка";
№4 "Белогорск – Курское";
№6 "Белогорск – Муромское";
№7 "Белогорск – Красноселовка";
№8 "Белогорск – Павловка".
Маршрут №9 связывает Белогорск и Поворотное, №10 – Белогорск и Луговое. Маршруты под номерами 11, 12, 13, 14 – Белогорск и Красногорское, Анновку, Зеленогорское, Ударное. Автобус под номером 15 будет курсировать между населенными пунктами Зуя и Украинка.
Движение по маршрутам будет осуществляться на постоянной основе по расписанию
, которое размещено на сайте предприятия "Крымтроллейбус".
На курортный сезон в Крыму открывается более 20 сезонных маршрутов
у перевозчиков: Евпатория – Межводное, Евпатория – Черноморское, Штормовое – Симферополь, Алушта – Судак, Алушта – Феодосия, Рыбачье – Ялта, Партенит – Симферополь, Керчь – Судак и так далее, сообщал ранее директор "Крымавтотранса" Вячеслав Мартынов.
Читайте также на РИА Новости Крым: