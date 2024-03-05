Рейтинг@Mail.ru
В Крыму запустили новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 05.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240305/v-krymu-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-1135417994.html
В Крыму запустили новый автобусный маршрут
В Крыму запустили новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 05.03.2024
В Крыму запустили новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут, который свяжет Старый Крым и Феодосию, запустили с 5 марта. Об этом сообщает республиканский минтранс. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T11:44
2024-03-05T11:44
транспорт
общественный транспорт
логистика
минтранс крыма
общество
новости крыма
крым
старый крым
феодосия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135417656_95:0:1280:667_1920x0_80_0_0_3565e62dbb42f3889306235f673035a6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут, который свяжет Старый Крым и Феодосию, запустили с 5 марта. Об этом сообщает республиканский минтранс.По информации минтранса, маршрут работает на регулярной основе. Длина полного оборотного рейса - 77,8 километра. На маршруте работает новая техника отечественного производства. Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Все это гарантирует комфорт и безопасность пассажиров, уверены в министерстве.Запустить новый маршрут решено после многочисленных обращений пассажиров. Соответствующее поручение было дано главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.С 1 марта был запущен новый автобусный маршрут, который связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе КрымаВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусыИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницу
крым
старый крым
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/05/1135417656_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_df01afda67f3037122fc9519a07cd71a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
транспорт, общественный транспорт, логистика, минтранс крыма, общество, новости крыма, крым, старый крым, феодосия
В Крыму запустили новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут соединил Старый Крым и Феодосию

11:44 05.03.2024
 
© ГУП РК "Крымтроллейбус"Автобус
Автобус
© ГУП РК "Крымтроллейбус"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут, который свяжет Старый Крым и Феодосию, запустили с 5 марта. Об этом сообщает республиканский минтранс.
"Кировский участок автоколонны ГУП РК "Крымтроллейбус" приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 564-15 "Старый Крым - Феодосия". Маршрут проходит через следующие остановочные пункты: Автостанция Старый Крым, Старый Крым - ул. Ленина, Старый Крым - маг. Дисней, Водохранилище, Изюмовка - 3, Изюмовка - 2, Изюмовка - 1, Первомайское - Амбулатория, Первомайское – Выезд, Отважное, Насыпное, Автостанция Феодосия", - говорится в сообщении.
По информации минтранса, маршрут работает на регулярной основе. Длина полного оборотного рейса - 77,8 километра. На маршруте работает новая техника отечественного производства. Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Все это гарантирует комфорт и безопасность пассажиров, уверены в министерстве.
Запустить новый маршрут решено после многочисленных обращений пассажиров. Соответствующее поручение было дано главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
С 1 марта был запущен новый автобусный маршрут, который связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе Крыма
В Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусы
Из Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницу
 
ТранспортОбщественный транспортЛогистикаМинтранс КрымаОбществоНовости КрымаКрымСтарый КрымФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:04После бегства из Авдеевки ВСУ не дали закрепиться на новом рубеже
12:57Севастополец поджег квартиру с людьми – возбуждено дело
12:52В Ялте активизировался оползень: под угрозой жилой дом
12:34На перегоне в Самаре возобновили движение поездов
12:29Путин поблагодарил женщин-участниц СВО
12:08ОРВИ в Крыму и Севастополе: заболеваемость пошла на спад
11:52Двое взрослых и ребенок пострадали при падении лифта в Санкт-Петербурге
11:44В Крыму запустили новый автобусный маршрут
11:35На месте ЧП под Белгородом ликвидировали открытое горение
11:24Документы для голосования на выборах президента России: список
11:14Раскол в стане врага: СМИ об утечке планов бундесвера атаковать Крым
11:04Авиационная опасность объявлена в Воронеже
10:46Резервуар горит на нефтебазе под Белгородом
10:31В Самарской области из-за инцидента на перегоне остановлены поезда
10:01ЧП в Белгородской области: горит инфраструктурный объект
09:47Как работает Керченская паромная переправа во вторник
09:36Движение поездов по Крымскому мосту возобновили
09:27Крымский мост был закрыт 8 часов: какая очередь и сколько ждать проезда
09:05Счет на миллиарды: сколько потеряют иноагенты из-за запрета рекламы
09:00Мурашко рассказал о поставках нового оборудования в больницы Херсонщины
Лента новостейМолния