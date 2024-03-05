https://crimea.ria.ru/20240305/v-krymu-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-1135417994.html
В Крыму запустили новый автобусный маршрут
В Крыму запустили новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 05.03.2024
В Крыму запустили новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут, который свяжет Старый Крым и Феодосию, запустили с 5 марта. Об этом сообщает республиканский минтранс. РИА Новости Крым, 05.03.2024
2024-03-05T11:44
2024-03-05T11:44
2024-03-05T11:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут, который свяжет Старый Крым и Феодосию, запустили с 5 марта. Об этом сообщает республиканский минтранс.По информации минтранса, маршрут работает на регулярной основе. Длина полного оборотного рейса - 77,8 километра. На маршруте работает новая техника отечественного производства. Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Все это гарантирует комфорт и безопасность пассажиров, уверены в министерстве.Запустить новый маршрут решено после многочисленных обращений пассажиров. Соответствующее поручение было дано главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.С 1 марта был запущен новый автобусный маршрут, который связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе КрымаВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусыИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницу
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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транспорт, общественный транспорт, логистика, минтранс крыма, общество, новости крыма, крым, старый крым, феодосия
В Крыму запустили новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут соединил Старый Крым и Феодосию
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут, который свяжет Старый Крым и Феодосию, запустили с 5 марта. Об этом сообщает республиканский минтранс.
"Кировский участок автоколонны ГУП РК "Крымтроллейбус" приступил к обслуживанию нового автобусного маршрута № 564-15 "Старый Крым - Феодосия". Маршрут проходит через следующие остановочные пункты: Автостанция Старый Крым, Старый Крым - ул. Ленина, Старый Крым - маг. Дисней, Водохранилище, Изюмовка - 3, Изюмовка - 2, Изюмовка - 1, Первомайское - Амбулатория, Первомайское – Выезд, Отважное, Насыпное, Автостанция Феодосия", - говорится в сообщении.
По информации минтранса, маршрут работает на регулярной основе. Длина полного оборотного рейса - 77,8 километра. На маршруте работает новая техника отечественного производства. Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Все это гарантирует комфорт и безопасность пассажиров, уверены в министерстве.
Запустить новый маршрут решено после многочисленных обращений пассажиров. Соответствующее поручение было дано главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.
С 1 марта был запущен
новый автобусный маршрут, который связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.
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