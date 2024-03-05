https://crimea.ria.ru/20240305/v-krymu-zapustili-novyy-avtobusnyy-marshrut-1135417994.html

В Крыму запустили новый автобусный маршрут

В Крыму запустили новый автобусный маршрут - РИА Новости Крым, 05.03.2024

В Крыму запустили новый автобусный маршрут

Новый автобусный маршрут, который свяжет Старый Крым и Феодосию, запустили с 5 марта. Об этом сообщает республиканский минтранс. РИА Новости Крым, 05.03.2024

2024-03-05T11:44

2024-03-05T11:44

2024-03-05T11:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мар - РИА Новости Крым. Новый автобусный маршрут, который свяжет Старый Крым и Феодосию, запустили с 5 марта. Об этом сообщает республиканский минтранс.По информации минтранса, маршрут работает на регулярной основе. Длина полного оборотного рейса - 77,8 километра. На маршруте работает новая техника отечественного производства. Автобусы оснащены системой видеонаблюдения, терминалами безналичной оплаты проезда, спутниковой навигацией ГЛОНАСС. Все это гарантирует комфорт и безопасность пассажиров, уверены в министерстве.Запустить новый маршрут решено после многочисленных обращений пассажиров. Соответствующее поручение было дано главой Республики Крым Сергеем Аксеновым.С 1 марта был запущен новый автобусный маршрут, который связал Симферополь и Чапаевку в Советском районе Крыма.Читайте также на РИА Новости Крым:Движение рейсовых автобусов возобновили в Раздольненском районе КрымаВ Черноморском районе Крыма на маршруты вышли новые автобусыИз Крыма в Беларусь: новый автобус Ялта – Минск отправится в пятницу

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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