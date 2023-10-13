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Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
На полигоне возле Кара-Кобы в пятницу днем пройдет плановое уничтожение больше тысячи боеприпасов периода Великой Отечественной войны. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T13:51
2023-10-13T13:51
крым
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На полигоне возле Кара-Кобы в пятницу днем пройдет плановое уничтожение больше тысячи боеприпасов периода Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.При этом он также предупредил, что в регионе будут слышны громкие звуки, но в городе все спокойно.Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе в пятницу проходят тренировки Черноморского флота, из-за чего могут быть слышны громкие звуки, также идут учения поисковиков-спасателей в море.Кроме того, в пятницу в трех районах Крыма будут слышны звуки взрывов.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит практически каждый день. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когдаШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныВ Севастополе начинаются тренировки флота в бухтах
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Новости
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Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти

На полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат больше тысячи боеприпасов временен ВОВ

13:51 13.10.2023
 
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РКСаперы уничтожили 22 тонны взрывчатки времен ВОВ на востоке Крыма
Саперы уничтожили 22 тонны взрывчатки времен ВОВ на востоке Крыма
© Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РК
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На полигоне возле Кара-Кобы в пятницу днем пройдет плановое уничтожение больше тысячи боеприпасов периода Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Сегодня сотрудники МЧС на полигоне в районе Кара-Кобы ориентировочно с 14:00 до 16:00 будут производить плановое уничтожение более 1000 боеприпасов времен ВОВ, которые подняли со дна бухты Гильзовая", - написал он в своем Telegram-канале.
При этом он также предупредил, что в регионе будут слышны громкие звуки, но в городе все спокойно.
Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе в пятницу проходят тренировки Черноморского флота, из-за чего могут быть слышны громкие звуки, также идут учения поисковиков-спасателей в море.
Кроме того, в пятницу в трех районах Крыма будут слышны звуки взрывов.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит практически каждый день. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации
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