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Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
На полигоне возле Кара-Кобы в пятницу днем пройдет плановое уничтожение больше тысячи боеприпасов периода Великой Отечественной войны. Об этом предупредил... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T13:51
2023-10-13T13:51
2023-10-13T13:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. На полигоне возле Кара-Кобы в пятницу днем пройдет плановое уничтожение больше тысячи боеприпасов периода Великой Отечественной войны. Об этом предупредил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.При этом он также предупредил, что в регионе будут слышны громкие звуки, но в городе все спокойно.Ранее Развожаев сообщил, что в Севастополе в пятницу проходят тренировки Черноморского флота, из-за чего могут быть слышны громкие звуки, также идут учения поисковиков-спасателей в море.Кроме того, в пятницу в трех районах Крыма будут слышны звуки взрывов.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит практически каждый день. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информацииЧитайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когдаШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныВ Севастополе начинаются тренировки флота в бухтах
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, севастополь, михаил развожаев, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Под Севастополем взорвут больше тысячи боеприпасов – власти
На полигоне в районе Кара-Кобы уничтожат больше тысячи боеприпасов временен ВОВ