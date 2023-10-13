https://crimea.ria.ru/20231013/v-bukhte-sevastopolya-gromko-1132072186.html
В бухте Севастополя громко
В бухте Севастополя громко - РИА Новости Крым, 13.10.2023
В бухте Севастополя громко
В Севастополе проходят тренировки Черноморского флота, из-за чего могут быть слышны громкие звуки, также идут учения поисковиков-спасателей в море. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T10:58
2023-10-13T10:58
2023-10-13T11:02
чф рф (черноморский флот российской федерации)
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят тренировки Черноморского флота, из-за чего могут быть слышны громкие звуки, также идут учения поисковиков-спасателей в море. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, в акватории Черного моря проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению, добавил он. Тренировки военных в Крыму и Севастополе в связи с усложнившейся обстановкой на фоне попыток ВСУ атаковать полуостров проводятся ежедневно. О том, что в разных районах могут быть слышны громкие звуки, власти регионов предупреждают жителей и гостей заранее.Также анонсируются мероприятия по утилизации найденных взрывоопасных предметов. Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе воздушная тревогаЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости крыма, общество
В бухте Севастополя громко
Развожаев: в бухте Севастополя тренируется флот
10:58 13.10.2023 (обновлено: 11:02 13.10.2023)