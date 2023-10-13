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В бухте Севастополя громко - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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В бухте Севастополя громко
В бухте Севастополя громко - РИА Новости Крым, 13.10.2023
В бухте Севастополя громко
В Севастополе проходят тренировки Черноморского флота, из-за чего могут быть слышны громкие звуки, также идут учения поисковиков-спасателей в море. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2023
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чф рф (черноморский флот российской федерации)
севастополь
михаил развожаев
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят тренировки Черноморского флота, из-за чего могут быть слышны громкие звуки, также идут учения поисковиков-спасателей в море. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, в акватории Черного моря проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению, добавил он. Тренировки военных в Крыму и Севастополе в связи с усложнившейся обстановкой на фоне попыток ВСУ атаковать полуостров проводятся ежедневно. О том, что в разных районах могут быть слышны громкие звуки, власти регионов предупреждают жителей и гостей заранее.Также анонсируются мероприятия по утилизации найденных взрывоопасных предметов. Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе воздушная тревогаЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости крыма, общество
В бухте Севастополя громко

Развожаев: в бухте Севастополя тренируется флот

10:58 13.10.2023 (обновлено: 11:02 13.10.2023)
 
© РИА Новости . Иван Родионов / Перейти в фотобанкУчения ВМФ России в Черном море
Учения ВМФ России в Черном море - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
© РИА Новости . Иван Родионов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят тренировки Черноморского флота, из-за чего могут быть слышны громкие звуки, также идут учения поисковиков-спасателей в море. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"По информации от Черноморского флота, громкие звуки в районе Северного мола — это тренировки расчетов подразделений противоподводно-диверсионного обеспечения", –сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

Кроме того, в акватории Черного моря проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению, добавил он.
Тренировки военных в Крыму и Севастополе в связи с усложнившейся обстановкой на фоне попыток ВСУ атаковать полуостров проводятся ежедневно. О том, что в разных районах могут быть слышны громкие звуки, власти регионов предупреждают жителей и гостей заранее.
Также анонсируются мероприятия по утилизации найденных взрывоопасных предметов.
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ЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)СевастопольМихаил РазвожаевБезопасность Республики Крым и СевастополяАрмия и флотНовости КрымаОбщество
 
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