https://crimea.ria.ru/20231013/v-bukhte-sevastopolya-gromko-1132072186.html

В бухте Севастополя громко

В бухте Севастополя громко - РИА Новости Крым, 13.10.2023

В бухте Севастополя громко

В Севастополе проходят тренировки Черноморского флота, из-за чего могут быть слышны громкие звуки, также идут учения поисковиков-спасателей в море. Об этом... РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T10:58

2023-10-13T10:58

2023-10-13T11:02

чф рф (черноморский флот российской федерации)

севастополь

михаил развожаев

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армия и флот

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе проходят тренировки Черноморского флота, из-за чего могут быть слышны громкие звуки, также идут учения поисковиков-спасателей в море. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Кроме того, в акватории Черного моря проводятся учения по поисково-спасательному обеспечению, добавил он. Тренировки военных в Крыму и Севастополе в связи с усложнившейся обстановкой на фоне попыток ВСУ атаковать полуостров проводятся ежедневно. О том, что в разных районах могут быть слышны громкие звуки, власти регионов предупреждают жителей и гостей заранее.Также анонсируются мероприятия по утилизации найденных взрывоопасных предметов. Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе воздушная тревогаЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властейКак обострение в Израиле и Газе отразится на безопасности Крыма – эксперт

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чф рф (черноморский флот российской федерации), севастополь, михаил развожаев, безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости крыма, общество