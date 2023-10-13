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Уничтожение боеприпасов: в пятницу в трех районах Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 13.10.2023
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Уничтожение боеприпасов: в пятницу в трех районах Крыма будет громко
Уничтожение боеприпасов: в пятницу в трех районах Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 13.10.2023
Уничтожение боеприпасов: в пятницу в трех районах Крыма будет громко
В пятницу в трех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 13.10.2023
2023-10-13T06:46
2023-10-13T06:46
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в трех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков.В Старом Крыму громкие звуки будут слышны с 11.00 до 13.00. После часа дня и до 15.00 ликвидация боеприпасов будет проходить в районе села Вольное Джанкойского района и в пгт Октябрьское.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит практически каждый день. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начинаются тренировки флота в бухтахВ Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когдаШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны
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96
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Уничтожение боеприпасов: в пятницу в трех районах Крыма будет громко

В трех районах Крыма в пятницу будут уничтожать взрывоопасные предметы

06:46 13.10.2023
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымОбезвреживание взрывоопасных предметов
Обезвреживание взрывоопасных предметов
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в трех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков.
"13 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов", - написал он в своем Telegram-канале.
В Старом Крыму громкие звуки будут слышны с 11.00 до 13.00. После часа дня и до 15.00 ликвидация боеприпасов будет проходить в районе села Вольное Джанкойского района и в пгт Октябрьское.
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит практически каждый день. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.
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