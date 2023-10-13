https://crimea.ria.ru/20231013/unichtozhenie-boepripasov-v-pyatnitsu-v-trekh-rayonakh-kryma-budet-gromko-1132065516.html

Уничтожение боеприпасов: в пятницу в трех районах Крыма будет громко

Уничтожение боеприпасов: в пятницу в трех районах Крыма будет громко - РИА Новости Крым, 13.10.2023

Уничтожение боеприпасов: в пятницу в трех районах Крыма будет громко

В пятницу в трех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 13.10.2023

2023-10-13T06:46

2023-10-13T06:46

2023-10-13T06:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. В пятницу в трех районах Крыма будут слышны звуки взрывов. Об этом сообщает советник главы РК Олег Крючков.В Старом Крыму громкие звуки будут слышны с 11.00 до 13.00. После часа дня и до 15.00 ликвидация боеприпасов будет проходить в районе села Вольное Джанкойского района и в пгт Октябрьское.Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму происходит практически каждый день. Работы ведутся на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о возможных громких звуках заранее на официальных страницах в социальных сетях или через Telegram-каналы и просят сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе начинаются тренировки флота в бухтахВ Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когдаШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волны

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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