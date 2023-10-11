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В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когда - РИА Новости Крым, 11.10.2023
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В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когда
В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когда - РИА Новости Крым, 11.10.2023
В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когда
В среду, 11 октября, в шести районах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 11.10.2023
2023-10-11T07:48
2023-10-11T07:48
олег крючков
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В среду, 11 октября, в шести районах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.С 10-00 до 18-00 мероприятия пройдут в районе села Ячменное в Ленинском районе, села Перово в Симферопольском районе и села Уткино в Красноперекопском районе Крыма. С 11.00 до 13.00 громкие звуки будут слышны в городе Старый Крым. А с 13-00 до 15-00 – в пгт. Октябрьское и селе Вольное Джанкойского района республики.Во вторник, 10 октября, взрывоопасные предметы уничтожали в трех районах Крыма Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе сирены – что происходит Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей
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4.7
96
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олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, ленинский район, симферопольский район, старый крым, джанкойский район
В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когда

11 октября в шести районах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы

07:48 11.10.2023
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюУничтожение взрывоопасных предметов
Уничтожение взрывоопасных предметов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В среду, 11 октября, в шести районах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.
"11 октября, специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов. Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации", – написал Крючков в своем Telegram-канале,
С 10-00 до 18-00 мероприятия пройдут в районе села Ячменное в Ленинском районе, села Перово в Симферопольском районе и села Уткино в Красноперекопском районе Крыма.
С 11.00 до 13.00 громкие звуки будут слышны в городе Старый Крым. А с 13-00 до 15-00 – в пгт. Октябрьское и селе Вольное Джанкойского района республики.
Во вторник, 10 октября, взрывоопасные предметы уничтожали в трех районах Крыма
Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
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