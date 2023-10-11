https://crimea.ria.ru/20231011/v-krymu-v-sredu-budut-unichtozhat-vzryvoopasnye-predmety-gde-i-kogda-1131993687.html

В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когда

В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когда - РИА Новости Крым, 11.10.2023

В Крыму в среду будут уничтожать взрывоопасные предметы: где и когда

В среду, 11 октября, в шести районах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков. РИА Новости Крым, 11.10.2023

2023-10-11T07:48

2023-10-11T07:48

2023-10-11T07:48

олег крючков

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

ленинский район

симферопольский район

старый крым

джанкойский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/0b/1126341989_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_edf6be0ae3ce94be0bbf054d94b84ca9.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. В среду, 11 октября, в шести районах Крыма будут уничтожать взрывоопасные предметы. Об этом сообщил советник главы РК Олег Крючков.С 10-00 до 18-00 мероприятия пройдут в районе села Ячменное в Ленинском районе, села Перово в Симферопольском районе и села Уткино в Красноперекопском районе Крыма. С 11.00 до 13.00 громкие звуки будут слышны в городе Старый Крым. А с 13-00 до 15-00 – в пгт. Октябрьское и селе Вольное Джанкойского района республики.Во вторник, 10 октября, взрывоопасные предметы уничтожали в трех районах Крыма Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.Читайте также на РИА Новости Крым: В Севастополе сирены – что происходит Школы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныЧто делать, если сигнал тревоги застал в автобусе – разъяснение властей

ленинский район

симферопольский район

старый крым

джанкойский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег крючков, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, ленинский район, симферопольский район, старый крым, джанкойский район