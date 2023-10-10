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Где в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасы
Где в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасы - РИА Новости Крым, 10.10.2023
Где в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасы
Во вторник специалисты продолжат утилизировать взрывоопасные предметы в Крыму. Работы пройдут в трех районах республики, предупредил советник главы региона Олег РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T08:46
2023-10-10T08:46
2023-10-10T08:48
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утилизация взрывоопасных предметов в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - РИА Новости Крым. Во вторник специалисты продолжат утилизировать взрывоопасные предметы в Крыму. Работы пройдут в трех районах республики, предупредил советник главы региона Олег Крючков.Работы по обезвреживанию опасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму проходят почти ежедневно. Власти Крыма заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на официальных страницах в соцсетях.Уничтожение боеприпасов в Крыму происходит практически ежедневно. Работы проводятся на специальных полигонах. Власти и МЧС заранее предупреждают о громких звуках.Кроме того, жителей и гостей региона заблаговременно предупреждают о тренировках и учениях ВС РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громкоШколы и больницы Севастополя защитят от угрозы взрывной волныЖителей Севастополя предупредили о масштабных учениях экстренных служб
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, общество, безопасность республики крым и севастополя, кировский район крыма, красногвардейский район, джанкойский район, новости крыма
Где в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасы
Специалисты во вторник утилизируют взрывоопасные предметы в трех районах Крыма
08:46 10.10.2023 (обновлено: 08:48 10.10.2023)