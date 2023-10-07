https://crimea.ria.ru/20231007/v-krymu-unichtozhayut-vzryvoopasnye-predmety-gde-budet-gromko-1131910924.html

В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко

В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко - РИА Новости Крым, 07.10.2023

В Крыму уничтожают взрывоопасные предметы: где будет громко

Спецслужбы в субботу проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил советник РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T08:04

2023-10-07T08:04

2023-10-07T08:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы в субботу проведут работы по уничтожению взрывоопасных предметов в Красногвардейском, Кировском и Джанкойском районах Крыма. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков.По его информации, уничтожать взрывоопасные предметы с 13.00 до 15.00 будут в поселке Октябрьский Красногвардейского района, а также в селе Вольное Джанкойского района.В городе Старый Крым Кировского района работы по утилизации пройдут с 11.00 до 13.00.Власти просят жителей и гостей полуострова сохранять спокойствие и доверять официальным источникам информации.На полуострове спецслужбы практически ежедневно уничтожают боеприпасы на специальных полигонах. Власти и МЧС предупреждают о громких звуках об этом заранее.Кроме того, жителей и гостей региона также предупреждают о тренировках и учениях ВС РФ.

https://crimea.ria.ru/20231005/shkoly-i-bolnitsy-sevastopolya-zaschityat-ot-ugrozy-vzryvnoy-volny-1131885351.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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