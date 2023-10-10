https://crimea.ria.ru/20231010/v-sevastopole-nachinayutsya-trenirovki-flota-v-bukhtakh-1131971972.html
В Севастополе начинаются тренировки флота в бухтах
В Севастополе начинаются тренировки флота в бухтах - РИА Новости Крым, 10.10.2023
В Севастополе начинаются тренировки флота в бухтах
В Севастополе в течение часа пройдут тренировки расчетов Черноморского флота по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 10.10.2023
2023-10-10T11:16
2023-10-10T11:16
2023-10-10T11:19
севастополь
михаил развожаев
учения
чф рф (черноморский флот российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
армия и флот
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе в течение часа пройдут тренировки расчетов Черноморского флота по противоподводно-диверсионному обеспечению. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Он также подчеркнул, что в городе все спокойно.Военнослужащие в Крыму и Севастополе почти ежедневно проводят учения и тренировки в разных районах, о чем власти регионов предупреждают жителей и гостей заранее.Аналогичные сообщения публикуются в преддверии проведения мероприятий по утилизации взрывоопасных предметов силами МЧС и других экстренных служб.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Крыму во вторник будут уничтожать боеприпасыТренировки ППДО: севастопольцев предупредили о громких звукахПочему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева
https://crimea.ria.ru/20231009/chto-delat-esli-signal-trevogi-zastal-v-avtobuse--razyasnenie-vlastey-1131961716.html
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севастополь, михаил развожаев, учения, чф рф (черноморский флот российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, армия и флот, новости крыма
В Севастополе начинаются тренировки флота в бухтах
Флот начал тренировки по борьбе с диверсантами в бухтах Севастополя
11:16 10.10.2023 (обновлено: 11:19 10.10.2023)