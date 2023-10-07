Рейтинг@Mail.ru
Почему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231007/pochemu-zakryvali-reyd-v-sevastopole--otvet-razvozhaeva-1131921288.html
Почему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева
Почему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Почему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева
Рейд в Севастополе вечером в субботу закрывали из-за плохих погодных условий, а звуки сирены в городе связаны с проверкой системы оповещения в одной из военных... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T19:12
2023-10-07T19:12
севастополь
михаил развожаев
морской транспорт
безопасность республики крым и севастополя
общество
учения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_97a1c7b1d33cc24011b7a1ded161096f.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе вечером в субботу закрывали из-за плохих погодных условий, а звуки сирены в городе связаны с проверкой системы оповещения в одной из военных частей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И напомнил, что в случае воздушной тревоги сигнал поступает сразу от трех источников: через систему оповещения, по телевидению и радио, а также в его Telegram-канале."В городе все спокойно. Доверяйте только официальным источникам информации", - обратился он к жителям и гостям Севастополя.Рейд был закрыт вечером в субботу. Ограничения действовали менее 20 минут.Ранее в Минобороны сообщили об отраженной атаке ВСУ на Крым. Враг попытался ударить по полуострову зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Цель была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны около 18:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Десант ВСУ в Крыму и новая мобилизация в РФ: топ новостей неделиВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/1f/1119631735_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_e06757e9d00485dee252c5661169e08e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, михаил развожаев, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, общество, учения, новости крыма
Почему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева

Развожаев: рейд в Севастополе закрывали из-за погоды, а звуки сирены - проверка в части

19:12 07.10.2023
 
© РИА Новости Крым, Наталия НазарукВечерний Севастополь
Вечерний Севастополь
© РИА Новости Крым, Наталия Назарук
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе вечером в субботу закрывали из-за плохих погодных условий, а звуки сирены в городе связаны с проверкой системы оповещения в одной из военных частей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Рейд кратковременно перекрывали из-за погодных условий. Сирену включали на одном из военных объектов для отработки мероприятий по повышению готовности сил. Если сказать проще: это проверка систем оповещения в части. Военные периодически проводят разные внутренние мероприятия и включают у себя сирены", написал он в своем Telegram-канале.
И напомнил, что в случае воздушной тревоги сигнал поступает сразу от трех источников: через систему оповещения, по телевидению и радио, а также в его Telegram-канале.
"В городе все спокойно. Доверяйте только официальным источникам информации", - обратился он к жителям и гостям Севастополя.
Рейд был закрыт вечером в субботу. Ограничения действовали менее 20 минут.
Ранее в Минобороны сообщили об отраженной атаке ВСУ на Крым. Враг попытался ударить по полуострову зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Цель была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны около 18:00.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Десант ВСУ в Крыму и новая мобилизация в РФ: топ новостей недели
ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200
Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
 
СевастопольМихаил РазвожаевМорской транспортБезопасность Республики Крым и СевастополяОбществоУченияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:07Крымский мост закрыт для проезда
20:59Главное за день: 7 октября
20:37Больше сотни погибших: число жертв землетрясения в Афганистане растет
20:16Росси в России: как студент из Конго в Крыму на скорой работает
19:58Хотелось продолжения банкета: севастополец обчистил магазин ради алкоголя
19:36Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
19:12Почему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева
19:03Десант ВСУ в Крыму и новая мобилизация в РФ: топ новостей недели
18:53ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200
18:35Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена
18:19Рейд в Севастополе закрыт – что происходит
17:56Новые удары, сотни погибших и раненых: что происходит в Израиле
17:19Зима близко: на Кубань идут заморозки
16:54Разбитые склады с топливом и пункт управления: ВСУ потеряли 600 боевиков
16:37Массовое отключение: часть Симферополя на сутки останется без воды
16:02Сбит украинский Су-25, ракеты HARM и 38 дронов – работа ПВО за сутки
15:39В Новой Каховке умер пострадавший при подрыве авто секретарь отделения ЕР
15:27Путин дал старт поставкам российского газа через Казахстан в Узбекистан
15:17В МИД России призвали Палестину и Израиль немедленно прекратить огонь
14:59Российские военные отразили пять контратак ВСУ
Лента новостейМолния