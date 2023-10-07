https://crimea.ria.ru/20231007/pochemu-zakryvali-reyd-v-sevastopole--otvet-razvozhaeva-1131921288.html

Почему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева

Почему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Почему закрывали рейд в Севастополе – ответ Развожаева

Рейд в Севастополе вечером в субботу закрывали из-за плохих погодных условий, а звуки сирены в городе связаны с проверкой системы оповещения в одной из военных... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T19:12

2023-10-07T19:12

2023-10-07T19:12

севастополь

михаил развожаев

морской транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. Рейд в Севастополе вечером в субботу закрывали из-за плохих погодных условий, а звуки сирены в городе связаны с проверкой системы оповещения в одной из военных частей. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.И напомнил, что в случае воздушной тревоги сигнал поступает сразу от трех источников: через систему оповещения, по телевидению и радио, а также в его Telegram-канале."В городе все спокойно. Доверяйте только официальным источникам информации", - обратился он к жителям и гостям Севастополя.Рейд был закрыт вечером в субботу. Ограничения действовали менее 20 минут.Ранее в Минобороны сообщили об отраженной атаке ВСУ на Крым. Враг попытался ударить по полуострову зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Цель была перехвачена российскими средствами противовоздушной обороны около 18:00.Читайте также на РИА Новости Крым:Десант ВСУ в Крыму и новая мобилизация в РФ: топ новостей неделиВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200Работа морского транспорта в Севастополе возобновлена

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, морской транспорт, безопасность республики крым и севастополя, общество, учения, новости крыма