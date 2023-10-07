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ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200 - РИА Новости Крым, 07.10.2023
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ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200
ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200 - РИА Новости Крым, 07.10.2023
ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200
ВСУ предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T18:53
2023-10-07T19:58
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе, подчеркнули в Минобороны.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров при помощи беспилотников, морских дронов, ракет и высадить диверсантов. В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет. Так, утром в субботу расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота отразили атаку двух безэкипажных катеров на Севастополь. Вечером того же дня средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.Как сообщалось, ранее в субботу российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью. Пострадавших нет. Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныСевастополь атаковали безэкипажные морские катераАксенов заявил о значительном усилении ПВО в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231005/grozit-li-krymu-sukhoputnaya-i-morskaya-operatsii-vsu--aksenov-1131875987.html
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министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, вооруженные силы россии, новости крыма
ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200

Минобороны: Киев попытался атаковать Крым ракетой С-200, переделанной в ударный вариант

18:53 07.10.2023 (обновлено: 19:58 07.10.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"7 октября около 18:00 мск киевским режимом была предпринята попытка террористической атаки переоборудованной в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 по территории Крыма", - говорится в сообщении.

Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе, подчеркнули в Минобороны.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров при помощи беспилотников, морских дронов, ракет и высадить диверсантов.
В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет. Так, утром в субботу расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота отразили атаку двух безэкипажных катеров на Севастополь. Вечером того же дня средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.
Как сообщалось, ранее в субботу российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью. Пострадавших нет.
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