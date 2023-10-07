https://crimea.ria.ru/20231007/vsu-popytalis-atakovat-krym-raketoy-s-200-1131921074.html

ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200

ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200 - РИА Новости Крым, 07.10.2023

ВСУ попытались атаковать Крым ракетой С-200

ВСУ предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T18:53

2023-10-07T18:53

2023-10-07T19:58

министерство обороны рф

крым

безопасность республики крым и севастополя

пво

атаки всу на крым

вооруженные силы россии

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125160392_0:156:3088:1893_1920x0_80_0_0_c6ab5fbe26def169e0d6292d77089f33.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт - РИА Новости Крым. ВСУ предприняли попытку атаковать Крым зенитной ракетой комплекса противовоздушной обороны С-200, переделанной в ударный вариант. Об этом сообщает Минобороны РФ.Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и уничтожена в воздухе, подчеркнули в Минобороны.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать Крымский полуостров при помощи беспилотников, морских дронов, ракет и высадить диверсантов. В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет. Так, утром в субботу расчеты противоподводно-диверсионного обеспечения Черноморского флота отразили атаку двух безэкипажных катеров на Севастополь. Вечером того же дня средствами ПВО малого ракетного катера Черноморского флота в 10 километрах от юго-западного побережья Крымского полуострова был обнаружен и уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат.Как сообщалось, ранее в субботу российские военные пресекли попытку киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории России с применением трех оперативно-тактических ракет "Точка-У". Дежурными средствами ПВО все три украинские ракеты были уничтожены над Белгородской областью. Пострадавших нет. Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма сбит украинский беспилотник – МинобороныСевастополь атаковали безэкипажные морские катераАксенов заявил о значительном усилении ПВО в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231005/grozit-li-krymu-sukhoputnaya-i-morskaya-operatsii-vsu--aksenov-1131875987.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, атаки всу на крым, вооруженные силы россии, новости крыма