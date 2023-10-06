https://crimea.ria.ru/20231006/v-sevastopole-atakovali-bezekipazhnye-morskie-katera-1131889850.html

Севастополь атаковали безэкипажные морские катера

Севастополь атаковали безэкипажные морские катера - РИА Новости Крым, 06.10.2023

Севастополь атаковали безэкипажные морские катера

Атаки двух безэкипажных морских катеров отражают в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.10.2023

2023-10-06T06:34

2023-10-06T06:34

2023-10-06T06:59

севастополь

михаил развожаев

атаки всу на крым

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безопасность республики крым и севастополя

безопасность

пво

чф рф (черноморский флот российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Атаки двух безэкипажных морских катеров отражают в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Морской пассажирский транспорт в Севастополе не осуществляет движение. Рейд перекрыт. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт >>Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников

https://crimea.ria.ru/20231005/shkoly-i-bolnitsy-sevastopolya-zaschityat-ot-ugrozy-vzryvnoy-volny-1131885351.html

севастополь

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотные катера, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации)