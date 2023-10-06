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Севастополь атаковали безэкипажные морские катера
Севастополь атаковали безэкипажные морские катера - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Севастополь атаковали безэкипажные морские катера
Атаки двух безэкипажных морских катеров отражают в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T06:34
2023-10-06T06:34
2023-10-06T06:59
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
беспилотные катера
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Атаки двух безэкипажных морских катеров отражают в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Морской пассажирский транспорт в Севастополе не осуществляет движение. Рейд перекрыт. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт >>Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников
https://crimea.ria.ru/20231005/shkoly-i-bolnitsy-sevastopolya-zaschityat-ot-ugrozy-vzryvnoy-volny-1131885351.html
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотные катера, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Севастополь атаковали безэкипажные морские катера
Развожаев: в Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров
06:34 06.10.2023 (обновлено: 06:59 06.10.2023)