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Севастополь атаковали безэкипажные морские катера - РИА Новости Крым, 06.10.2023
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Севастополь атаковали безэкипажные морские катера
Севастополь атаковали безэкипажные морские катера - РИА Новости Крым, 06.10.2023
Севастополь атаковали безэкипажные морские катера
Атаки двух безэкипажных морских катеров отражают в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 06.10.2023
2023-10-06T06:34
2023-10-06T06:59
севастополь
михаил развожаев
атаки всу на крым
беспилотные катера
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
пво
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Атаки двух безэкипажных морских катеров отражают в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Морской пассажирский транспорт в Севастополе не осуществляет движение. Рейд перекрыт. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт &gt;&gt;Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.Читайте также на РИА Новости Крым:Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моряОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников
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севастополь, михаил развожаев, атаки всу на крым, беспилотные катера, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, пво, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Севастополь атаковали безэкипажные морские катера

Развожаев: в Севастополе отражают атаки двух безэкипажных морских катеров

06:34 06.10.2023 (обновлено: 06:59 06.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 06.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости Крым. Атаки двух безэкипажных морских катеров отражают в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Громкие звуки в районе Северного мола - это расчеты ППДО (противоподводно-диверсионного обеспечения - ред.) Черноморского флота. По предварительной информации: отражают атаку двух безэкипажных морских катеров", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Морской пассажирский транспорт в Севастополе не осуществляет движение. Рейд перекрыт. На конечных остановочных пунктах - пл. Захарова и пл. Нахимова - будет организован подвижной состав для выполнения работы на компенсационном маршруте.
Как защитить Крым от самолетов-разведчиков и ракетных ударов – эксперт >>
Накануне, 5 октября, морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет.
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СевастопольМихаил РазвожаевАтаки ВСУ на КрымБеспилотные катераБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьПВОЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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