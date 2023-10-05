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Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря
Морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T17:10
2023-10-05T17:10
2023-10-05T17:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.Как сообщалось, ранее российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет. Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту остановленоОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, новости, новости крыма, министерство обороны рф, чф рф (черноморский флот российской федерации), всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым
Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря
Морская авиация уничтожила в Черном море безэкипажный катер ВСУ
17:10 05.10.2023 (обновлено: 17:17 05.10.2023)