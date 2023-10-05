https://crimea.ria.ru/20231005/bezekipazhnyy-kater-vsu-unichtozhen-v-akvatorii-chernogo-morya-1131879913.html

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Безэкипажный катер ВСУ уничтожен в акватории Черного моря

Морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T17:10

2023-10-05T17:10

2023-10-05T17:17

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Морская авиация ЧФ уничтожила в Черном море украинский безэкипажный катер. Об этом сообщили в Минобороны России.Как сообщалось, ранее российскими военными была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолетного типа по территории России. Средствами противовоздушной обороны уничтожено над акваторией Черного моря и территорией Республики Крым 19 украинских БПЛА.В Крыму и Севастополе, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности. ВСУ регулярно пытаются атаковать их с помощью беспилотников и ракет. Читайте также на РИА Новости Крым:Движение по Крымскому мосту остановленоОбломки беспилотника упали на территории фермы в СевастополеВСУ дважды за ночь попытались атаковать Крым – сбиты 6 беспилотников

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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