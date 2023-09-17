https://crimea.ria.ru/20230917/oblomki-bespilotnika-upali-na-territoriyu-fermy-v-sevastopole-1131485117.html

Обломки беспилотника упали на территории фермы в Севастополе

Обломки беспилотника упали на территории фермы в Севастополе - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Обломки беспилотника упали на территории фермы в Севастополе

Обломки сбитого беспилотника упали на территории фермы на Северной стороне Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T22:49

2023-09-17T22:49

2023-09-17T23:39

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севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Обломки сбитого беспилотника упали на территории фермы на Северной стороне Севастополя. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он добавил, что все силы и службы продолжают находиться в состоянии боевой готовности.За минувшие сутки это уже четвертая попытка ВСУ ударить беспилотниками по объектам на полуострове. Первая произошла в 1.15 воскресенья, вторая – спустя полчаса. В воскресенье вечером киевский режим возобновил атаки на полуостров. В Минобороны сообщили, что в 20.30 два беспилотника самолетного типа уничтожены силами ПВО в юго-западной части Крым. Спустя час появилась информация еще об одном сбитом БПЛА в том же районе.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заверил, что инфраструктурные объекты города не получили повреждений в результате атаки. Он также подчеркнул, что причиной дыма в одной из бухт является применение Черноморским флотом табельных средств аэрозольной маскировки.Читайте также на РИА Новости Крым:ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - МинобороныУдар по Севастополю: ВСУ выпустили по заводу 10 крылатых ракет Удар ракетами по Севастополю: все о происшествии и ситуации в городе

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, севастополь, беспилотник (бпла, дрон), михаил развожаев, новости крыма, крым, атаки всу на крым