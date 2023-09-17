https://crimea.ria.ru/20230917/nad-krymom-sbity-dva-ukrainskikh-bespilotnika-1131484339.html

Над Крымом сбиты два украинских беспилотника

Над Крымом сбиты два украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 17.09.2023

Над Крымом сбиты два украинских беспилотника

м. Два украинских беспилотника уничтожены над Крымом дежурными средствами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2023

2023-09-17T21:20

2023-09-17T21:20

2023-09-17T21:29

безопасность республики крым и севастополя

крым

министерство обороны рф

новости крыма

беспилотник (бпла, дрон)

пво

атаки всу на крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111744/69/1117446909_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_e25568bdc69523764abb7499cc09181c.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника уничтожены над Крымом дежурными средствами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены силами ПВО над юго-западной частью Крыма.Еще общин БЛПА противника был сбит над Белгородской областью около 20.40, добавили в военном ведомстве.За минувшие сутки это уже третья атака украинских дронов на полуостров. Первая произошла в 1.15 воскресенья, вторая – спустя полчаса. Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены у западного побережья полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев усилил атаки на КрымМорской дрон ВСУ попытался атаковать ракетный корабль ЧФ в Черном море Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, крым, министерство обороны рф, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), пво, атаки всу на крым