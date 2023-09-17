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Над Крымом сбиты два украинских беспилотника
Над Крымом сбиты два украинских беспилотника - РИА Новости Крым, 17.09.2023
Над Крымом сбиты два украинских беспилотника
м. Два украинских беспилотника уничтожены над Крымом дежурными средствами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.09.2023
2023-09-17T21:20
2023-09-17T21:20
2023-09-17T21:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен - РИА Новости Крым. Два украинских беспилотника уничтожены над Крымом дежурными средствами ПВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены силами ПВО над юго-западной частью Крыма.Еще общин БЛПА противника был сбит над Белгородской областью около 20.40, добавили в военном ведомстве.За минувшие сутки это уже третья атака украинских дронов на полуостров. Первая произошла в 1.15 воскресенья, вторая – спустя полчаса. Два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были уничтожены у западного побережья полуострова.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему Киев усилил атаки на КрымМорской дрон ВСУ попытался атаковать ракетный корабль ЧФ в Черном море Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, крым, министерство обороны рф, новости крыма, беспилотник (бпла, дрон), пво, атаки всу на крым
Над Крымом сбиты два украинских беспилотника
Минобороны: два украинских беспилотника сбиты над юго-западной частью Крыма
21:20 17.09.2023 (обновлено: 21:29 17.09.2023)