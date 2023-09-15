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Почему Киев усилил атаки на Крым - РИА Новости Крым, 15.09.2023
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https://crimea.ria.ru/20230915/pochemu-kiev-usilil-ataki-na-krym-1131420787.html
Почему Киев усилил атаки на Крым
Почему Киев усилил атаки на Крым - РИА Новости Крым, 15.09.2023
Почему Киев усилил атаки на Крым
Активные действия Вооруженных сил России, как и усиление атак ВСУ, в том числе на Крым и Севастополь, свидетельствуют о том, что специальная военная операция... РИА Новости Крым, 15.09.2023
2023-09-15T06:38
2023-09-15T08:05
мнения
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новости сво
крым
безопасность республики крым и севастополя
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Активные действия Вооруженных сил России, как и усиление атак ВСУ, в том числе на Крым и Севастополь, свидетельствуют о том, что специальная военная операция перешла на новый этап, который можно условно назвать "войной на истощение". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, шеф-редактор проекта "Сонар 2050" Семен Уралов."Сейчас идет большой конфликт за левобережье (Херсонской области). И мы перешли на этап войны на истощение", – сказал Уралов, отметив, что с этим, в частности, связаны усилившиеся атаки на Крым с помощью беспилотников.По его словам, сейчас обе стороны пытаются нанести максимум поражений друг другу, однако для России и Украины это происходит по-разному."Разница в том, что они (ВСУ) сами являются большим беспилотником: система разведки – внешняя, финансирование – внешнее, кадры – внешние. В этом смысле у нас нет за спиной таких ресурсов, и приходится рассчитывать только на себя", – заметил Уралов."Принцип очень простой. На средства поражения, которые отправляются, было затрачено средств больше, чем отправляешь. Это уже экономика войны, когда начинается противостояние больших масс. Мы можем иметь представление о своих ресурсах, а вот сколько ресурсов выделит Запад?" – задается вопросом эксперт.Учитывая потери ВСУ за три месяца так называемого контрнаступления – 70 тысяч военнослужащих, для продолжения такой стратегии Киеву будет необходимо, по грубым расчетам, более 250 тысяч человек, заметил Уралов."При их мобилизационном потенциале они могут 10 лет проводить такие контрнаступы. Вопрос только в том, будет ли давать им Запад деньги и средства. Я исхожу из такой логики", – сказал эксперт.Что касается мнений о том, что Зеленский готовится к концу осени объявить войну России, то они не оправданы, считает политолог. Во-первых, потому, что военное положение на Украине уже введено. Во-вторых, для этого нет ресурсов, а последние нещадно уничтожаются ради эффектной картинки для Запада.Ночью 13 сентября ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на Севастополь и корабли ЧФ. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома. По официальным данным, пострадали 24 человека.14 сентября в Минобороны РФ сообщили о попытке вооруженных сил Украины атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Российские военные своевременно обнаружили БПЛА – все они были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".Также, по данным оборонного ведомства, рано утром 14 сентября силы ПВО уничтожили над Крымом 11 украинских БПЛА самолетного типа.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской дрон ВСУ попытался атаковать ракетный корабль ЧФ в Черном море Десант и егеря: ВСУ перемололи в безуспешных атаках более 840 боевиков Солдаты неудачи: в Черном море уничтожены 36 десантников ВСУ
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мнения, новости сво, крым, безопасность республики крым и севастополя, украина, россия, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии
Почему Киев усилил атаки на Крым

Усиление атак ВСУ на Крым говорит о переходе спецоперации на новый этап – мнение

06:38 15.09.2023 (обновлено: 08:05 15.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевик ВСУ готовится запустить беспилотник
Боевик ВСУ готовится запустить беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Активные действия Вооруженных сил России, как и усиление атак ВСУ, в том числе на Крым и Севастополь, свидетельствуют о том, что специальная военная операция перешла на новый этап, который можно условно назвать "войной на истощение". Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, шеф-редактор проекта "Сонар 2050" Семен Уралов.
"Сейчас идет большой конфликт за левобережье (Херсонской области). И мы перешли на этап войны на истощение", – сказал Уралов, отметив, что с этим, в частности, связаны усилившиеся атаки на Крым с помощью беспилотников.
По его словам, сейчас обе стороны пытаются нанести максимум поражений друг другу, однако для России и Украины это происходит по-разному.
"Разница в том, что они (ВСУ) сами являются большим беспилотником: система разведки – внешняя, финансирование – внешнее, кадры – внешние. В этом смысле у нас нет за спиной таких ресурсов, и приходится рассчитывать только на себя", – заметил Уралов.

Сколько продлится очередной этап, эксперт предположить не решился, "потому что обе стороны еще не вышли на пик своих военных экономик".

"Принцип очень простой. На средства поражения, которые отправляются, было затрачено средств больше, чем отправляешь. Это уже экономика войны, когда начинается противостояние больших масс. Мы можем иметь представление о своих ресурсах, а вот сколько ресурсов выделит Запад?" – задается вопросом эксперт.
Учитывая потери ВСУ за три месяца так называемого контрнаступления – 70 тысяч военнослужащих, для продолжения такой стратегии Киеву будет необходимо, по грубым расчетам, более 250 тысяч человек, заметил Уралов.
"При их мобилизационном потенциале они могут 10 лет проводить такие контрнаступы. Вопрос только в том, будет ли давать им Запад деньги и средства. Я исхожу из такой логики", – сказал эксперт.
Что касается мнений о том, что Зеленский готовится к концу осени объявить войну России, то они не оправданы, считает политолог. Во-первых, потому, что военное положение на Украине уже введено. Во-вторых, для этого нет ресурсов, а последние нещадно уничтожаются ради эффектной картинки для Запада.
"Они сейчас будут проводить ужесточение внутренней дисциплины. Меняют глав военкоматов. Они строят фашистское государство. Пока, как считают их начальники, у них все нормально. А люди гибнут. Это биореактор, которым они топят свой сериал: производят картинку для Запада, в котором борются с "ужасной Россией". А для этого нужно больше крови и страданий", – заключил эксперт.
Ночью 13 сентября ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на Севастополь и корабли ЧФ. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома. По официальным данным, пострадали 24 человека.
14 сентября в Минобороны РФ сообщили о попытке вооруженных сил Украины атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Российские военные своевременно обнаружили БПЛА – все они были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".
Также, по данным оборонного ведомства, рано утром 14 сентября силы ПВО уничтожили над Крымом 11 украинских БПЛА самолетного типа.
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