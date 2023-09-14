https://crimea.ria.ru/20230914/pyat-morskikh-bespilotnikov-ukrainy-pytalis-atakovat-korabl-chf-1131396687.html
Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ
Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ
Утром 14 сентября Украина пыталась атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T07:26
2023-09-14T07:26
2023-09-14T07:39
крым
безопасность республики крым и севастополя
беспилотник (бпла, дрон)
беспилотные катера
атаки всу на крым
новости крыма
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111662/63/1116626364_0:438:2048:1590_1920x0_80_0_0_7d7504b3ac1d3a73d0a7c642085dc24e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Утром 14 сентября Украина пыталась атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Все пять БПЛА были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".Также, по данным МО РФ, рано утром 14 сентября силы ПВО уничтожили над Крымом 11 украинских БПЛА самолетного типа. Днем ранее ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.
https://crimea.ria.ru/20230914/pvo-unichtozheny-11-bespilotnikov-nad-krymom---minoborony-1131396523.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111662/63/1116626364_0:246:2048:1782_1920x0_80_0_0_767b9556ae25dc950e3a846bec10b6fe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф
Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ
Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ "Сергей Котов"
07:26 14.09.2023 (обновлено: 07:39 14.09.2023)