https://crimea.ria.ru/20230914/pyat-morskikh-bespilotnikov-ukrainy-pytalis-atakovat-korabl-chf-1131396687.html

Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ

Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ

Утром 14 сентября Украина пыталась атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T07:26

2023-09-14T07:26

2023-09-14T07:39

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Утром 14 сентября Украина пыталась атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Все пять БПЛА были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".Также, по данным МО РФ, рано утром 14 сентября силы ПВО уничтожили над Крымом 11 украинских БПЛА самолетного типа. Днем ранее ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.

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2023

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крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф