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Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ
Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ
Утром 14 сентября Украина пыталась атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T07:26
2023-09-14T07:39
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Утром 14 сентября Украина пыталась атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Все пять БПЛА были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".Также, по данным МО РФ, рано утром 14 сентября силы ПВО уничтожили над Крымом 11 украинских БПЛА самолетного типа. Днем ранее ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома.В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.
https://crimea.ria.ru/20230914/pvo-unichtozheny-11-bespilotnikov-nad-krymom---minoborony-1131396523.html
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крым, безопасность республики крым и севастополя, беспилотник (бпла, дрон), беспилотные катера, атаки всу на крым, новости крыма, министерство обороны рф
Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ

Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ "Сергей Котов"

07:26 14.09.2023 (обновлено: 07:39 14.09.2023)
 
© РИА Новости . Sergei Petrosyan / Перейти в фотобанкНаводчик артиллерийской установки одного из кораблей Черноморского флота РФ
Наводчик артиллерийской установки одного из кораблей Черноморского флота РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Sergei Petrosyan
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Утром 14 сентября Украина пыталась атаковать патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"14 сентября около 05.00 вооруженными силами Украины осуществлена попытка атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.
Все пять БПЛА были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".
Также, по данным МО РФ, рано утром 14 сентября силы ПВО уничтожили над Крымом 11 украинских БПЛА самолетного типа. Днем ранее ВСУ совершили атаку 10 крылатыми ракетами и тремя БПЛА на судоремонтный завод имени Орджоникидзе в Севастополе. Семь ракет сбили силы ПВО, патрульным кораблем "Василий Быков" уничтожены безэкипажные катера. В результате удара на Севморзаводе начался пожар, взрывной волной и обломками повреждены близлежащие дома.
В Крыму действует желтый (высокий) режим террористической угрозы. Киевский режим регулярно предпринимает попытки ударов по объектам на полуострове с помощью воздушных и морских беспилотников.
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