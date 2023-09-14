https://crimea.ria.ru/20230914/desant-i-egerya-vsu-peremololi-v-bezuspeshnykh-atakakh-bolee-840-boevikov-1131410388.html
Десант и егеря: ВСУ перемололи в безуспешных атаках более 840 боевиков
Десант и егеря: ВСУ перемололи в безуспешных атаках более 840 боевиков - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Десант и егеря: ВСУ перемололи в безуспешных атаках более 840 боевиков
ВСУ за сутки потеряли свыше 840 боевиков в 14 провальных попытках атаковать российские позиции силами десантно-штурмовых групп, мотопехоты, механизированных и... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T16:54
2023-09-14T16:54
2023-09-14T16:54
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СИМЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли свыше 840 боевиков в 14 провальных попытках атаковать российские позиции силами десантно-штурмовых групп, мотопехоты, механизированных и егерских бригад, а также теробороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самые большие потери противник понес на Донецком направлении."Подразделения "Южной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики", – рассказали в военном ведомстве.ВСУ лишились здесь порядка 350 военнослужащих убитыми и ранеными.На Южно-Донецком направлении российские подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе села Приютное, ликвидировав до 140 украинских военнослужащих.Еще три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ были отражены в районе села Вербовое в Запорожской области. В результате были убиты около 95 украинских бойцов.Также по одной попытке атаковать противник предпринял на Купянском и Краснолиманском направлениях. Штурмовики 30-й и 63-й механизированных бригад ВСУ безуспешно пытались прорваться в районе Синьковки в Харьковской области и у села Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, подразделения украинских войск были разбиты под Северском, Григоровкой и Серебрянкой в ДНР.Совокупные потери на этих двух направлениях составили около 185 военнослужащих. Еще порядка 70 человек враг утратил на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения силами ВС РФ.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах.Накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ дважды разгромили спецназ "Азов"* в Донбассе.* Запрещенная в РФ организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном мореПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую область
луганская народная республика (лнр)
донецкая народная республика (днр)
запорожская область
херсонская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), луганская народная республика (лнр), донецкая народная республика (днр), запорожская область, херсонская область, харьковская область
Десант и егеря: ВСУ перемололи в безуспешных атаках более 840 боевиков
Минобороны России: ВСУ пытались атаковать 14 раз и потеряли более 840 боевиков за сутки
СИМЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. ВСУ за сутки потеряли свыше 840 боевиков в 14 провальных попытках атаковать российские позиции силами десантно-штурмовых групп, мотопехоты, механизированных и егерских бригад, а также теробороны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самые большие потери противник понес на Донецком направлении.
"Подразделения "Южной" группировки войск, используя результаты ударов авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем, отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой и 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Бердычи и Первомайское Донецкой Народной Республики", – рассказали в военном ведомстве.
ВСУ лишились здесь порядка 350 военнослужащих убитыми и ранеными.
На Южно-Донецком направлении российские подразделения группировки войск "Восток" отразили атаку штурмовой группы 128-й бригады территориальной обороны в районе села Приютное, ликвидировав до 140 украинских военнослужащих.
Еще три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ были отражены в районе села Вербовое в Запорожской области. В результате были убиты около 95 украинских бойцов.
Также по одной попытке атаковать противник предпринял на Купянском и Краснолиманском направлениях. Штурмовики 30-й и 63-й механизированных бригад ВСУ безуспешно пытались прорваться в районе Синьковки в Харьковской области и у села Червоная Диброва в ЛНР. Кроме того, подразделения украинских войск были разбиты под Северском, Григоровкой и Серебрянкой в ДНР.
Совокупные потери на этих двух направлениях составили около 185 военнослужащих. Еще порядка 70 человек враг утратил на Херсонском направлении в результате комплексного огневого поражения силами ВС РФ.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 143 районах.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВС РФ дважды разгромили спецназ "Азов"*
в Донбассе.
* Запрещенная в РФ организация
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