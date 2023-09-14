https://crimea.ria.ru/20230914/77-priletov-za-sutki-vsu-obstrelyali-khersonskuyu-oblast-1131399559.html

77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую область

77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 14.09.2023

77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую область

Украинские боевики за сутки выпустили 77 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T11:09

2023-09-14T11:09

2023-09-14T11:09

херсонская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 77 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили по Казачьим Лагерям 12 снарядов, по Алешкам и Крынкам – по девять, по Корсункам – восемь, по Подстепному – семь. Обстрелы продолжились и ночью.Накануне украинские боевики обстреляли Херсонскую область более чем 80 артиллерийскими снарядами, удары по мирным населенным пунктам наносились днем и в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской областиНовые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиЛевый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине

херсонская область

новые регионы россии

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости