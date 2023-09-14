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77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую область
77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую область - РИА Новости Крым, 14.09.2023
77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую область
Украинские боевики за сутки выпустили 77 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T11:09
2023-09-14T11:09
2023-09-14T11:09
херсонская область
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен - РИА Новости Крым. Украинские боевики за сутки выпустили 77 артиллерийских снарядов по левобережью Херсонской области. Об этом сообщили в экстренных службах региона.Так, в течение дня ВСУ выпустили по Казачьим Лагерям 12 снарядов, по Алешкам и Крынкам – по девять, по Корсункам – восемь, по Подстепному – семь. Обстрелы продолжились и ночью.Накануне украинские боевики обстреляли Херсонскую область более чем 80 артиллерийскими снарядами, удары по мирным населенным пунктам наносились днем и в ночное время.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской областиНовые атаки ВСУ: над двумя областями России сбиты воздушные целиЛевый берег под огнем: ВСУ выпустили еще 89 снарядов по Херсонщине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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херсонская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новые регионы россии, новости
77 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую область
Украинские боевики выпустили 77 снарядов по Херсонской области