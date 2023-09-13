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Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской области
Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской области
Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области еще 27 боевиков ВСУ, ранены 20 военных. Об этом сообщили в экстреных службах региона. РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T11:08
2023-09-13T11:12
новости сво
херсонская область
группировка войск "днепр"
каховка
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области еще 27 боевиков ВСУ, ранены 20 военных. Об этом сообщили в экстреных службах региона.Так, в результате огневого поражения в островной зоне уничтожены два 120-мм минометных расчета с боекомплектами, погибли семь боевиков ВСУ и ранения получили восемь.На Херсонском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом и позиция одного из украинских подразделений. Общие потери составили: 11 украинских военных убиты и восемь ранены.На Каховском направлении нанесен удар по месту временной дислокации одного из подразделений противника. Здесь ВСУ потеряли девять боевиков убитыми и четырех ранеными. Из строя выведены три единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистовВ ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии УкраиныГорят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО
херсонская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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60
новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", каховка, всу (вооруженные силы украины), потери всу
Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской области

Группировка войск "Днепр" уничтожила еще 27 боевиков ВСУ в Херсонской области

11:08 13.09.2023 (обновлено: 11:12 13.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области еще 27 боевиков ВСУ, ранены 20 военных. Об этом сообщили в экстреных службах региона.
Так, в результате огневого поражения в островной зоне уничтожены два 120-мм минометных расчета с боекомплектами, погибли семь боевиков ВСУ и ранения получили восемь.
На Херсонском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом и позиция одного из украинских подразделений. Общие потери составили: 11 украинских военных убиты и восемь ранены.
На Каховском направлении нанесен удар по месту временной дислокации одного из подразделений противника. Здесь ВСУ потеряли девять боевиков убитыми и четырех ранеными. Из строя выведены три единицы техники.
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Новости СВОХерсонская областьГруппировка войск "Днепр"КаховкаВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУ
 
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