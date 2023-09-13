https://crimea.ria.ru/20230913/uspekhi-boytsov-dnepra-27-boevikov-vsu-unichtozheny-v-khersonskoy-oblasti-1131371833.html

Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской области

Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской области - РИА Новости Крым, 13.09.2023

Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской области

Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области еще 27 боевиков ВСУ, ранены 20 военных. Об этом сообщили в экстреных службах региона. РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T11:08

2023-09-13T11:08

2023-09-13T11:12

новости сво

херсонская область

группировка войск "днепр"

каховка

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости Крым. Бойцы группировки войск "Днепр" уничтожили в Херсонской области еще 27 боевиков ВСУ, ранены 20 военных. Об этом сообщили в экстреных службах региона.Так, в результате огневого поражения в островной зоне уничтожены два 120-мм минометных расчета с боекомплектами, погибли семь боевиков ВСУ и ранения получили восемь.На Херсонском направлении разбита гаубица Д-30 с боекомплектом и позиция одного из украинских подразделений. Общие потери составили: 11 украинских военных убиты и восемь ранены.На Каховском направлении нанесен удар по месту временной дислокации одного из подразделений противника. Здесь ВСУ потеряли девять боевиков убитыми и четырех ранеными. Из строя выведены три единицы техники.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа "Днепра" на Херсонском фронте - убиты еще полсотни неонацистовВ ЛНР разбиты бригады спецназа "Азов"* и Нацгвардии УкраиныГорят одинаково: "Крабы", "Паладины" и М777 уничтожены в зоне СВО

херсонская область

каховка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, херсонская область, группировка войск "днепр", каховка, всу (вооруженные силы украины), потери всу