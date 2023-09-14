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Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Безэкипажный украинский катер обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T14:19
2023-09-14T14:19
2023-09-14T14:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Безэкипажный украинский катер обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили о попытке вооруженных сил Украины атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Российские военные своевременно обнаружили БПЛА – все они были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, авиация, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Минобороны: безэкипажный катер ВСУ обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря
14:19 14.09.2023 (обновлено: 14:23 14.09.2023)