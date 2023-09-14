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Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 14.09.2023
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Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море
Безэкипажный украинский катер обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T14:19
2023-09-14T14:23
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
новости крыма
авиация
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вооруженные силы россии
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Безэкипажный украинский катер обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили о попытке вооруженных сил Украины атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Российские военные своевременно обнаружили БПЛА – все они были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".
https://crimea.ria.ru/20230914/pvo-unichtozheny-11-bespilotnikov-nad-krymom---minoborony-1131396523.html
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, авиация, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)
Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Минобороны: безэкипажный катер ВСУ обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря

14:19 14.09.2023 (обновлено: 14:23 14.09.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота
Многоцелевой истребитель Су-30СМ морской авиации Черноморского флота - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Безэкипажный украинский катер обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"14 сентября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота был обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ", – говорится в сообщении.
Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили о попытке вооруженных сил Украины атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Российские военные своевременно обнаружили БПЛА – все они были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".
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ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
 
Министерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости КрымаАвиацияАрмия и флотВооруженные силы РоссииБезопасность Республики Крым и СевастополяЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)
 
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