https://crimea.ria.ru/20230914/morskaya-aviatsiya-unichtozhila-bezekipazhnyy-kater-vsu-v-chernom-more-1131403011.html

Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Морская авиация уничтожила безэкипажный катер ВСУ в Черном море

Безэкипажный украинский катер обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T14:19

2023-09-14T14:19

2023-09-14T14:23

министерство обороны рф

беспилотник (бпла, дрон)

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авиация

армия и флот

вооруженные силы россии

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости Крым. Безэкипажный украинский катер обнаружен и уничтожен в акватории Черного моря. Об этом сообщает Минобороны РФ.Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили о попытке вооруженных сил Украины атаковать пятью морскими безэкипажными катерами патрульный корабль Черноморского флота "Сергей Котов" в акватории Черного моря. Российские военные своевременно обнаружили БПЛА – все они были уничтожены огнем из штатного вооружения "Сергея Котова".

https://crimea.ria.ru/20230914/pvo-unichtozheny-11-bespilotnikov-nad-krymom---minoborony-1131396523.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон), новости крыма, авиация, армия и флот, вооруженные силы россии, безопасность республики крым и севастополя, чф рф (черноморский флот российской федерации)