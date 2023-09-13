https://crimea.ria.ru/20230913/spetsnaz-azov-brosili-na-ataki-v-donbasse-1131379186.html
Армия России дважды разгромила спецназ "Азов"* в Донбассе
Армия России дважды разгромила спецназ "Азов"* в Донбассе - РИА Новости Крым, 13.09.2023
Армия России дважды разгромила спецназ "Азов"* в Донбассе
Вооруженные силы России отразили две атаки украинских штурмовых групп бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении. Всего противник предпринял... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T15:42
2023-09-13T15:42
2023-09-13T16:04
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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили две атаки украинских штурмовых групп бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении. Всего противник предпринял 14 безуспешных атак за сутки, потеряв на разных участках фронта более 810 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ."На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении военного ведомства.Противник потерял здесь до 65 военнослужащих.Самые большие потери за минувшие сутки – около 235 человек – ВСУ понесли на Южно-Донецком направлении. Подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены две атаки украинских штурмовиков 38-й и 36-й бригад морской пехоты под селами Новомайорское (ДНР) и Приютное (Запорожская область).На этом направлении также ликвидированы группа пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а также вражеские минометные расчеты. Больше всего попыток атаковать враг предпринял на Донецком направлении, потеряв до 140 военнослужащих."Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ", – уточнили в Минобороны.Здесь враг безуспешно пытался пробиться сразу в нескольких районах: в направлении населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Первомайское и Красногоровка в ДНР.Кроме того, на Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Вербовое. Потери противника тут превысили 205 человек.На Купянском направлении российские подразделения "Западной" группировки разбили ВСУ под Новоселовским в ЛНР, а также Ольшаной и Котляровкой в Харьковской области. На Херсонском направлении, в районе острова Алексеевский, уничтожена живая сила 124-й бригады территориальной обороны, добавили в ведомстве. Совокупные потери врага на этих двух направлениях составили более 165 военнослужащих.Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена живая сила и военная техника противника в 129 районах.* Запрещенная в РФ организацияЧитайте также на РИА Новости Крым:Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской областиТурецкую РСЗО впервые уничтожили в зоне спецоперацииГранатометчик спецназа "Азов"* осужден за издевательства над бойцом РФ
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Армия России дважды разгромила спецназ "Азов"* в Донбассе
Минобороны: две атаки штурмовиков "Азова"* отражены в Донбассе
15:42 13.09.2023 (обновлено: 16:04 13.09.2023)
СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Вооруженные силы России отразили две атаки украинских штурмовых групп бригады спецназначения "Азов"* на Краснолиманском направлении. Всего противник предпринял 14 безуспешных атак за сутки, потеряв на разных участках фронта более 810 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"На Краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр", ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии отражены две атаки штурмовых групп 21-й механизированной бригады и 12-й бригады специального назначения "Азов"* восточнее населенных пунктов Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва Луганской Народной Республики", – говорится в сообщении военного ведомства.
Противник потерял здесь до 65 военнослужащих.
Самые большие потери за минувшие сутки – около 235 человек – ВСУ понесли на Южно-Донецком направлении. Подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем были отражены две атаки украинских штурмовиков 38-й и 36-й бригад морской пехоты под селами Новомайорское (ДНР) и Приютное (Запорожская область).
На этом направлении также ликвидированы
группа пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а также вражеские минометные расчеты.
Больше всего попыток атаковать враг предпринял на Донецком направлении, потеряв до 140 военнослужащих.
"Подразделения "Южной" группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили восемь атак штурмовых групп 80-й десантно-штурмовой, 3-й штурмовой, 59-й мотопехотной и 110-й механизированной бригад ВСУ", – уточнили в Минобороны.
Здесь враг безуспешно пытался пробиться сразу в нескольких районах: в направлении населенных пунктов Клещеевка, Андреевка, Первомайское и Красногоровка в ДНР.
Кроме того, на Запорожском направлении отражены две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Вербовое. Потери противника тут превысили 205 человек.
На Купянском направлении российские подразделения "Западной" группировки разбили ВСУ под Новоселовским в ЛНР, а также Ольшаной и Котляровкой в Харьковской области. На Херсонском направлении, в районе острова Алексеевский, уничтожена живая сила 124-й бригады территориальной обороны, добавили в ведомстве. Совокупные потери врага на этих двух направлениях составили более 165 военнослужащих.
Всего за сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ уничтожена живая сила и военная техника противника в 129 районах.
* Запрещенная в РФ организация
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