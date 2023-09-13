https://crimea.ria.ru/20230913/v-dnr-unichtozhena-pekhota-morpekhi-i-minometnye-raschety-vsu-1131377740.html

В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ

В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2023

В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ

Российские штурмовики при поддержке авиации уничтожили группу украинской пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а... РИА Новости Крым, 13.09.2023

2023-09-13T14:53

2023-09-13T14:53

2023-09-13T15:06

потери всу

министерство обороны рф

новости сво

донецкая народная республика (днр)

группировка войск "восток"

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российские штурмовики при поддержке авиации уничтожили группу украинской пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а также вражеские минометные расчеты в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, его слова приводит пресс-служба Минобороны.По словам Чехова, группа пехоты ВСУ была ликвидирована штурмовыми подразделениями группировки в ходе наступления в районе села Старомайорского.Также передовыми подразделениями при поддержке артиллерии российские войска пресекли выдвижение двух групп пехоты ВСУ в направлении села Новомайорского. В ходе контрбатарейной борьбы российские подразделенияя уничтожили минометные расчеты севернее этого населенного пункта, а также под Угледаром.Кроме того, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по местам скопления живой силы и техники украинских войск в районе районах Урожайного, Пречистовки, Великой Новоселки и Малиновки.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской областиВ Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

потери всу , министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток", новости, всу (вооруженные силы украины)