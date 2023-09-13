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В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2023
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В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ
В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2023
В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ
Российские штурмовики при поддержке авиации уничтожили группу украинской пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T14:53
2023-09-13T15:06
потери всу
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "восток"
новости
всу (вооруженные силы украины)
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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российские штурмовики при поддержке авиации уничтожили группу украинской пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а также вражеские минометные расчеты в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, его слова приводит пресс-служба Минобороны.По словам Чехова, группа пехоты ВСУ была ликвидирована штурмовыми подразделениями группировки в ходе наступления в районе села Старомайорского.Также передовыми подразделениями при поддержке артиллерии российские войска пресекли выдвижение двух групп пехоты ВСУ в направлении села Новомайорского. В ходе контрбатарейной борьбы российские подразделенияя уничтожили минометные расчеты севернее этого населенного пункта, а также под Угледаром.Кроме того, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по местам скопления живой силы и техники украинских войск в районе районах Урожайного, Пречистовки, Великой Новоселки и Малиновки.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской областиВ Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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потери всу , министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток", новости, всу (вооруженные силы украины)
В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ

На Южно-Донецком направлении уничтожены пехотинцы, морпехи и минометные расчеты ВСУ

14:53 13.09.2023 (обновлено: 15:06 13.09.2023)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
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СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российские штурмовики при поддержке авиации уничтожили группу украинской пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а также вражеские минометные расчеты в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, его слова приводит пресс-служба Минобороны.
По словам Чехова, группа пехоты ВСУ была ликвидирована штурмовыми подразделениями группировки в ходе наступления в районе села Старомайорского.
Также передовыми подразделениями при поддержке артиллерии российские войска пресекли выдвижение двух групп пехоты ВСУ в направлении села Новомайорского. В ходе контрбатарейной борьбы российские подразделенияя уничтожили минометные расчеты севернее этого населенного пункта, а также под Угледаром.
"Артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации 37-ой бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке и 27-ой механизированной бригады ВСУ, в Угледаре и Углесборочной в том числе, склад боеприпасов", – добавил представитель группировки.
Кроме того, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по местам скопления живой силы и техники украинских войск в районе районах Урожайного, Пречистовки, Великой Новоселки и Малиновки.
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Потери ВСУМинистерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Группировка войск "Восток"НовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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