https://crimea.ria.ru/20230913/v-dnr-unichtozhena-pekhota-morpekhi-i-minometnye-raschety-vsu-1131377740.html
В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ
В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ - РИА Новости Крым, 13.09.2023
В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ
Российские штурмовики при поддержке авиации уничтожили группу украинской пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а... РИА Новости Крым, 13.09.2023
2023-09-13T14:53
2023-09-13T14:53
2023-09-13T15:06
потери всу
министерство обороны рф
новости сво
донецкая народная республика (днр)
группировка войск "восток"
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131073435_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_8d5cfca6a18440aa6bff5c44954be3a6.jpg.webp
СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российские штурмовики при поддержке авиации уничтожили группу украинской пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а также вражеские минометные расчеты в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, его слова приводит пресс-служба Минобороны.По словам Чехова, группа пехоты ВСУ была ликвидирована штурмовыми подразделениями группировки в ходе наступления в районе села Старомайорского.Также передовыми подразделениями при поддержке артиллерии российские войска пресекли выдвижение двух групп пехоты ВСУ в направлении села Новомайорского. В ходе контрбатарейной борьбы российские подразделенияя уничтожили минометные расчеты севернее этого населенного пункта, а также под Угледаром.Кроме того, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по местам скопления живой силы и техники украинских войск в районе районах Урожайного, Пречистовки, Великой Новоселки и Малиновки.Читайте также на РИА Новости Крым:Успехи бойцов "Днепра": 27 боевиков ВСУ уничтожены в Херсонской областиВ Одесской области взорвана портовая инфраструктура Измаила и Рени
донецкая народная республика (днр)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1f/1131073435_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2fa521497a7c03b353af379766a046df.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
потери всу , министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), группировка войск "восток", новости, всу (вооруженные силы украины)
В ДНР уничтожена пехота, морпехи и минометные расчеты ВСУ
На Южно-Донецком направлении уничтожены пехотинцы, морпехи и минометные расчеты ВСУ
14:53 13.09.2023 (обновлено: 15:06 13.09.2023)
СИМЕРОПОЛЬ, 13 сен – РИА Новости Крым. Российские штурмовики при поддержке авиации уничтожили группу украинской пехоты, пункты дислокации бригады морской пехоты и механизированной бригады ВСУ, а также вражеские минометные расчеты в Волновахском районе ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов, его слова приводит пресс-служба Минобороны.
По словам Чехова, группа пехоты ВСУ была ликвидирована штурмовыми подразделениями группировки в ходе наступления в районе села Старомайорского.
Также передовыми подразделениями при поддержке артиллерии российские войска пресекли выдвижение двух групп пехоты ВСУ в направлении села Новомайорского. В ходе контрбатарейной борьбы российские подразделенияя уничтожили минометные расчеты севернее этого населенного пункта, а также под Угледаром.
"Артиллерийским огнем поражены пункты временной дислокации 37-ой бригады морской пехоты ВСУ в Урожайном и Пречистовке и 27-ой механизированной бригады ВСУ, в Угледаре и Углесборочной в том числе, склад боеприпасов", – добавил представитель группировки.
Кроме того, бомбардировочной, штурмовой и армейской авиацией нанесены удары по местам скопления живой силы и техники украинских войск в районе районах Урожайного, Пречистовки, Великой Новоселки и Малиновки.
Читайте также на РИА Новости Крым: