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Турецкую РСЗО впервые уничтожили в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 12.09.2023
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Турецкую РСЗО впервые уничтожили в зоне спецоперации
Турецкую РСЗО впервые уничтожили в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 12.09.2023
Турецкую РСЗО впервые уничтожили в зоне спецоперации
Российские военные в ходе спецоперации уничтожили на Купянском направлении реактивную систему залпового огня T-122 Sakarya турецкого производства. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2023
2023-09-12T14:29
2023-09-12T14:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили на Купянском направлении реактивную систему залпового огня T-122 Sakarya турецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", сбит 41 украинский беспилотник.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11793 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской областиРоссийская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALPНовые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России
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министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, потери всу
Турецкую РСЗО впервые уничтожили в зоне спецоперации

Минобороны сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО Sakarya

14:29 12.09.2023 (обновлено: 14:30 12.09.2023)
 
© SputnikРоссийские военные впервые уничтожили в зоне СВО РСЗО турецкого производства T-122 Sakarya
Российские военные впервые уничтожили в зоне СВО РСЗО турецкого производства T-122 Sakarya
© Sputnik
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили на Купянском направлении реактивную систему залпового огня T-122 Sakarya турецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"За сутки на данном направлении уничтожено до 25 украинских военнослужащих, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, гаубицы TRF1 производства Франции и Д-20, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", а также боевая машина РСЗО Т-122 Sakarya производства Турции", - говорится в сообщении.
Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", сбит 41 украинский беспилотник.
"Уничтожен 41 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Кодема, Липовое, Кленовое Донецкой Народной Республики, Николаевка Херсонской области и Очеретоватое Запорожской области", - добавили в Минобороны.
Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11793 танка и другие виды боевой техники и вооружения.
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Министерство обороны РФНовости СВОДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Запорожская областьХерсонская областьВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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