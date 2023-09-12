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Турецкую РСЗО впервые уничтожили в зоне спецоперации

Турецкую РСЗО впервые уничтожили в зоне спецоперации - РИА Новости Крым, 12.09.2023

Турецкую РСЗО впервые уничтожили в зоне спецоперации

Российские военные в ходе спецоперации уничтожили на Купянском направлении реактивную систему залпового огня T-122 Sakarya турецкого производства. Об этом... РИА Новости Крым, 12.09.2023

2023-09-12T14:29

2023-09-12T14:29

2023-09-12T14:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 сен — РИА Новости Крым. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили на Купянском направлении реактивную систему залпового огня T-122 Sakarya турецкого производства. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и "Ураган", сбит 41 украинский беспилотник.Всего с начала проведения специальной военной операции российскими войсками уничтожены 467 самолетов, 248 вертолетов, 6669 беспилотников, 437 зенитных ракетных комплексов, 11793 танка и другие виды боевой техники и вооружения.Читайте также на РИА Новости Крым:Пункт управления беспилотниками ВСУ уничтожен в Херсонской областиРоссийская ПВО впервые сбила французские крылатые ракеты SCALPНовые попытки атак: украинские БПЛА сбиты над двумя областями России

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

запорожская область

херсонская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости сво, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), запорожская область, херсонская область, вооруженные силы россии, потери всу