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В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв - пострадали 7 человек - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв - пострадали 7 человек
В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв - пострадали 7 человек - РИА Новости Крым, 17.05.2024
В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв - пострадали 7 человек
В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T20:59
2024-05-17T21:31
санкт-петербург
взрыв
происшествия
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.Как рассказали агентству в пресс-службе администрации Калининского района Петербурга, житель города сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного.Губернатор Санкт-Петербурга александр беглов сообщил, что происшествие в Академии связи им Буденного - не теракт."Оно находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера". - написал он в своем ТГ-канале.И добавил, что причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь.По информации РИА Новости, при взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных. А причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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санкт-петербург, взрыв, происшествия, новости, россия
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В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв - пострадали 7 человек

В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв

20:59 17.05.2024 (обновлено: 21:31 17.05.2024)
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.
Как рассказали агентству в пресс-службе администрации Калининского района Петербурга, житель города сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного.
Губернатор Санкт-Петербурга александр беглов сообщил, что происшествие в Академии связи им Буденного - не теракт.
"Оно находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера". - написал он в своем ТГ-канале.

И добавил, что причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь.
По информации РИА Новости, при взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных. А причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ.
 
Санкт-ПетербургВзрывПроисшествияНовостиРоссия
 
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