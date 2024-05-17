https://crimea.ria.ru/20240517/v-odnom-iz-vuzov-v-peterburge-progremel-vzryv-1137374039.html

В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв - пострадали 7 человек

В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв - пострадали 7 человек - РИА Новости Крым, 17.05.2024

В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв - пострадали 7 человек

В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T20:59

2024-05-17T20:59

2024-05-17T21:31

санкт-петербург

взрыв

происшествия

новости

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В одном из вузов в Петербурге прогремел взрыв. Об этом сообщает РИА Новости.Как рассказали агентству в пресс-службе администрации Калининского района Петербурга, житель города сообщил районным властям о хлопке в районе Военной академии связи имени Буденного.Губернатор Санкт-Петербурга александр беглов сообщил, что происшествие в Академии связи им Буденного - не теракт."Оно находится в зоне ответственности Министерства обороны и не носит террористического характера". - написал он в своем ТГ-канале.И добавил, что причины устанавливают специалисты. Пострадавшим оказывается помощь.По информации РИА Новости, при взрыве в академии в Петербурге пострадали семь военных. А причиной взрыва в академии в Петербурге стал боеприпас времен ВОВ.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкт-петербург, взрыв, происшествия, новости, россия