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В Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ

В Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2024

В Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ

В Севастополе полностью возобновлено энергоснабжение жилых массивов после атаки ВСУ. Об этом вечером в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T19:07

2024-05-17T19:07

2024-05-17T19:19

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севастопольэнерго

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе полностью возобновлено энергоснабжение жилых массивов после атаки ВСУ. Об этом вечером в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города. Однако обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковТроллейбусы и городское освещение отключат в СевастополеАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ

https://crimea.ria.ru/20240517/kak-chf-unichtozhaet-morskie-bespilotniki--v-minoborony-pokazali-video-1137371230.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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