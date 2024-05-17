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В Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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В Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ
В Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 17.05.2024
В Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ
В Севастополе полностью возобновлено энергоснабжение жилых массивов после атаки ВСУ. Об этом вечером в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T19:07
2024-05-17T19:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе полностью возобновлено энергоснабжение жилых массивов после атаки ВСУ. Об этом вечером в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.Также наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города. Однако обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Крымом за ночь уничтожены 51 БПЛА и 6 морских беспилотниковТроллейбусы и городское освещение отключат в СевастополеАксенов назвал способ обезопасить Крым от атак ВСУ
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В Севастополе возобновлено энергоснабжение после атаки ВСУ

Жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны - Развожаев

19:07 17.05.2024 (обновлено: 19:19 17.05.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевЭнергосистема Севастополя
Энергосистема Севастополя
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. В Севастополе полностью возобновлено энергоснабжение жилых массивов после атаки ВСУ. Об этом вечером в пятницу сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"К настоящему времени жилые массивы во всех районах Севастополя запитаны, отключения света прекращаются", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
В результате ночной атаки сотни улиц Севастополя остались без света. Из-за перебоев с электричеством и водоснабжением в школах и садах в пятницу был объявлен выходной.
Также наблюдаются сбои в работе троллейбусов в Камышовой бухте и центре города. Однако обстановка в городе спокойная, все службы работают в штатном режиме.
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