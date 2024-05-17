https://crimea.ria.ru/20240517/razvozhaev-rasskzal-o-posledstviyakh-ataki-vsu-na-energosistemu-sevastopolya-1137366314.html

Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя

Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя - РИА Новости Крым, 17.05.2024

Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя

Критических последствий массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в Севастополе удалось не допустить. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 17.05.2024

2024-05-17T15:24

2024-05-17T15:24

2024-05-17T15:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Критических последствий массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в Севастополе удалось не допустить. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона отметил, что полученные энергетической инфраструктурой повреждения, прежде всего на подстанции "Севастополь", - результаты падения и разлета осколков. В настоящее время идет активное устранение этих последствий.Все действия согласованы с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Поврежденная подстанция находится в зоне ответственности компании "Россети", также в восстановлении задействована федеральная компания МГТС, которая завершает запуск всех резервных мощностей.В частности, электроэнергией в необходимом объеме обеспечивается практически вся инфраструктура, в том числе насосы магистральных сетей водопровода. После утренней короткой остановки они запущены в работу. Давление воды также практически везде восстановлено. Исключения составляют тупиковые улицы, либо находящиеся на высоких отметках.К 18 часам пятницы давление на этих участках также будет восстановлено, резюмировал Развожаев.

https://crimea.ria.ru/20240517/aksenov-nazval-sposob-obezopasit-krym-ot-atak-vsu-1137362360.html

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2024

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