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Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя - РИА Новости Крым, 17.05.2024
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Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя
Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя
Критических последствий массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в Севастополе удалось не допустить. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T15:24
2024-05-17T15:54
михаил развожаев
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атаки всу на крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Критических последствий массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в Севастополе удалось не допустить. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона отметил, что полученные энергетической инфраструктурой повреждения, прежде всего на подстанции "Севастополь", - результаты падения и разлета осколков. В настоящее время идет активное устранение этих последствий.Все действия согласованы с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Поврежденная подстанция находится в зоне ответственности компании "Россети", также в восстановлении задействована федеральная компания МГТС, которая завершает запуск всех резервных мощностей.В частности, электроэнергией в необходимом объеме обеспечивается практически вся инфраструктура, в том числе насосы магистральных сетей водопровода. После утренней короткой остановки они запущены в работу. Давление воды также практически везде восстановлено. Исключения составляют тупиковые улицы, либо находящиеся на высоких отметках.К 18 часам пятницы давление на этих участках также будет восстановлено, резюмировал Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20240517/aksenov-nazval-sposob-obezopasit-krym-ot-atak-vsu-1137362360.html
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михаил развожаев, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, беспилотные катера, новости крыма, электросети, отключение электроэнергии в крыму, электросети крыма
Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя

Развожаев: критического поражения энергосистемы Севастополя не произошло

15:24 17.05.2024 (обновлено: 15:54 17.05.2024)
 
© Фото со страницы Михаила Развожаева в InstagramВрио губернатора Севастополя Михаил Развожаев
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев
© Фото со страницы Михаила Развожаева в Instagram
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Критических последствий массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в Севастополе удалось не допустить. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ночью врагом была предпринята попытка нанести удар по энергетической инфраструктуре Севастополя. Вооруженные силы, флот и противовоздушная оборона группировки "Крым" эффективно отразили эту атаку. И критического поражения энергетической инфраструктуры не состоялось", - сказал Развожаев.
Глава региона отметил, что полученные энергетической инфраструктурой повреждения, прежде всего на подстанции "Севастополь", - результаты падения и разлета осколков. В настоящее время идет активное устранение этих последствий.
Все действия согласованы с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Поврежденная подстанция находится в зоне ответственности компании "Россети", также в восстановлении задействована федеральная компания МГТС, которая завершает запуск всех резервных мощностей.
"Напряжение в городе постепенно восстанавливается, – продолжил Развожаев. - Запущены все резервы, связанные с мощными генераторами компании МГТС, что позволило практически ликвидировать дефицит первоочередной мощности".
В частности, электроэнергией в необходимом объеме обеспечивается практически вся инфраструктура, в том числе насосы магистральных сетей водопровода. После утренней короткой остановки они запущены в работу. Давление воды также практически везде восстановлено. Исключения составляют тупиковые улицы, либо находящиеся на высоких отметках.
К 18 часам пятницы давление на этих участках также будет восстановлено, резюмировал Развожаев.
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