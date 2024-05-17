https://crimea.ria.ru/20240517/razvozhaev-rasskzal-o-posledstviyakh-ataki-vsu-na-energosistemu-sevastopolya-1137366314.html
Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя
Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя - РИА Новости Крым, 17.05.2024
Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя
Критических последствий массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в Севастополе удалось не допустить. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил... РИА Новости Крым, 17.05.2024
2024-05-17T15:24
2024-05-17T15:24
2024-05-17T15:54
михаил развожаев
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
безэкипажные катера
беспилотные катера
новости крыма
электросети
отключение электроэнергии в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111699/37/1116993739_0:117:1080:725_1920x0_80_0_0_523e384b5daec90e564d53a91a9c73b4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Критических последствий массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в Севастополе удалось не допустить. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Развожаев.Глава региона отметил, что полученные энергетической инфраструктурой повреждения, прежде всего на подстанции "Севастополь", - результаты падения и разлета осколков. В настоящее время идет активное устранение этих последствий.Все действия согласованы с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Поврежденная подстанция находится в зоне ответственности компании "Россети", также в восстановлении задействована федеральная компания МГТС, которая завершает запуск всех резервных мощностей.В частности, электроэнергией в необходимом объеме обеспечивается практически вся инфраструктура, в том числе насосы магистральных сетей водопровода. После утренней короткой остановки они запущены в работу. Давление воды также практически везде восстановлено. Исключения составляют тупиковые улицы, либо находящиеся на высоких отметках.К 18 часам пятницы давление на этих участках также будет восстановлено, резюмировал Развожаев.
https://crimea.ria.ru/20240517/aksenov-nazval-sposob-obezopasit-krym-ot-atak-vsu-1137362360.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111699/37/1116993739_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_6832f2dd6f484a3618518eb0af32ec18.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), безэкипажные катера, беспилотные катера, новости крыма, электросети, отключение электроэнергии в крыму, электросети крыма
Развожаев рассказал о последствиях атаки ВСУ на энергосистему Севастополя
Развожаев: критического поражения энергосистемы Севастополя не произошло
15:24 17.05.2024 (обновлено: 15:54 17.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая - РИА Новости Крым. Критических последствий массированной атаки на энергетическую инфраструктуру в Севастополе удалось не допустить. Об этом в пятницу сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ночью врагом была предпринята попытка нанести удар по энергетической инфраструктуре Севастополя. Вооруженные силы, флот и противовоздушная оборона группировки "Крым" эффективно отразили эту атаку. И критического поражения энергетической инфраструктуры не состоялось", - сказал Развожаев.
Глава региона отметил, что полученные энергетической инфраструктурой повреждения, прежде всего на подстанции "Севастополь", - результаты падения и разлета осколков. В настоящее время идет активное устранение этих последствий.
Все действия согласованы с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Поврежденная подстанция находится в зоне ответственности компании "Россети", также в восстановлении задействована федеральная компания МГТС, которая завершает запуск всех резервных мощностей.
"Напряжение в городе постепенно восстанавливается, – продолжил Развожаев. - Запущены все резервы, связанные с мощными генераторами компании МГТС, что позволило практически ликвидировать дефицит первоочередной мощности".
В частности, электроэнергией в необходимом объеме обеспечивается практически вся инфраструктура, в том числе насосы магистральных сетей водопровода. После утренней короткой остановки они запущены в работу. Давление воды также практически везде восстановлено. Исключения составляют тупиковые улицы, либо находящиеся на высоких отметках.
К 18 часам пятницы давление на этих участках также будет восстановлено, резюмировал Развожаев.